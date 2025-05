El Tercer Sector espolea en Avilés a los contribuyentes que no marcan la X solidaria En 2024 se recaudaron 800.000 euros más gracias al aumento de personas que marcaron la casilla 106 en su declaración de la renta

Seleccionar la casilla 106 en la declaración de la renta es una «forma rápida y eficaz de contribuir a una sociedad más justa» porque esta financiación se destina a las entidades del Tercer Sector que, como reconoce el concejal de Servicios Sociales y Cooperación de Avilés, Agustín Medina, «son capaces de llegar adonde no llega la administración». Por eso este miércoles, en la Plaza de España, se convocó un «acto de visibilidad» para estimular esta decisión, como lo ha definido Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector en Avilés.

Según han revelado, en Asturias hubo el año pasado 563.376 personas declarantes, con una asignación tributaria total de 18.868.818 euros (1.541.492 más que en el año anterior). De ellas, 286.883 personas marcaron la casilla de la X Solidaria. Entre las personas que marcaron la X Solidaria, 183.839 se decantaron en exclusiva por esta casilla mientras que 103.044 seleccionaron ambas casillas: la X Solidaria (Interés Social) y la casilla de la Iglesia Católica.

Pero quedan todavía 276.493 personas que no marcan la casilla de la X solidaria y otras 215.766 personas que no ponen la equis ni en la destinada a actividades de 'Interés Social' ni en la de la Iglesia Católica. Es a este segundo grupo al que se dirigen porque con ese gesto que no implica un aumento de tributación, como han subrayado en varias ocasiones, «nuestro potencial aumentaría en 7.198.982 euros».

En toda España se consiguió recaudar 512 millones de euros en 2024, registrándose un aumento de más de 36 millones respecto a la recaudación de 2023. En Asturias la recaudación fue de 10.939.015 euros, con un aumento de más de 800.000 euros que esperan seguir aumentando.