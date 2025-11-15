Los testimonios de los primeros trabajadores reflejaron el espíritu de Alfredo Suárez

F. B. AVILÉS. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fue en 1985 cuando un joven de 23 años, Alfredo Suárez pensó que había un negocio en la fabricación de puertas de madera y de seguridad. De esa manera, nacía Asturmadi, cuya historia se reflejó ayer en una sencilla exposición que reflejaba la trayectoria de la compañía y sus hitos.

En el video de presentación intervinieron Mariano Rodríguez y Antonio Becerra, dos de los primeros trabajadores de la empresa y que, ya como jubilados, disfrutaron del acto de ayer para la celebración los 40 años de historia de la compañía. En sus intervenciones, destacaron el carácter afable, comprometido y trabajador de Alfredo Suárez como parte fundamental para el éxito de la empresa. Mariano Rodríguez recordaba como iba visitando casa por casa las viviendas de Avilés para vender su producto con su ‘forito’.

También se contaron algunas anécdotas, como las veces que Alfredo Suárez barnizaba las puertas para ahorrarse el sueldo de barnizador y los sustos cuando metía la corbata en el cubo de barniz.

La primera etapa de la empresa se cierra en 1995, cuando se incorpora al accionariado Invernisa, la sociedad de Manuel Álvarez ‘Lloriana’, lo que consolida el proyecto industrial y refuerza su condición de empresa familiar, un rasgo distintivo de la empresa. En estos años, se mudarán del primer taller en Las Arobias a las actuales instalaciones, donde comenzará a crecer.

Nueva etapa

Esta segunda etapa irá hasta 2015, incrementando algunos de sus rasgos como el compromiso constante con el I+D y la calidad. La empresa pasa a centrarse en la producción de puertas cortafuegos que, por su estandarización, son susceptibles de ser fabricadas industrialmente.

En estos años, la empresa empieza a dar sus primeros pasos en el mercado internacional. Con todo la internacionalización será uno de los rasgos de esta segunda etapa.

También se produce otro hito como es la creación de Reneergy, la división centrada en la energía solar y que, al igual Asturmadi Doors, se abrirá al mercado internacional, estando presente en veinte países diferentes donde ha instalado una potencia de diez gigawatios.

Con la ampliación de ayer se abre una nueva etapa que se fijaba el objetivo de volver a cumplir otros cuarenta años.