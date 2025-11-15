El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Los testimonios de los primeros trabajadores reflejaron el espíritu de Alfredo Suárez

F. B.

AVILÉS.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Fue en 1985 cuando un joven de 23 años, Alfredo Suárez pensó que había un negocio en la fabricación de puertas de madera y de seguridad. De esa manera, nacía Asturmadi, cuya historia se reflejó ayer en una sencilla exposición que reflejaba la trayectoria de la compañía y sus hitos.

En el video de presentación intervinieron Mariano Rodríguez y Antonio Becerra, dos de los primeros trabajadores de la empresa y que, ya como jubilados, disfrutaron del acto de ayer para la celebración los 40 años de historia de la compañía. En sus intervenciones, destacaron el carácter afable, comprometido y trabajador de Alfredo Suárez como parte fundamental para el éxito de la empresa. Mariano Rodríguez recordaba como iba visitando casa por casa las viviendas de Avilés para vender su producto con su ‘forito’.

También se contaron algunas anécdotas, como las veces que Alfredo Suárez barnizaba las puertas para ahorrarse el sueldo de barnizador y los sustos cuando metía la corbata en el cubo de barniz.

La primera etapa de la empresa se cierra en 1995, cuando se incorpora al accionariado Invernisa, la sociedad de Manuel Álvarez ‘Lloriana’, lo que consolida el proyecto industrial y refuerza su condición de empresa familiar, un rasgo distintivo de la empresa. En estos años, se mudarán del primer taller en Las Arobias a las actuales instalaciones, donde comenzará a crecer.

Nueva etapa

Esta segunda etapa irá hasta 2015, incrementando algunos de sus rasgos como el compromiso constante con el I+D y la calidad. La empresa pasa a centrarse en la producción de puertas cortafuegos que, por su estandarización, son susceptibles de ser fabricadas industrialmente.

En estos años, la empresa empieza a dar sus primeros pasos en el mercado internacional. Con todo la internacionalización será uno de los rasgos de esta segunda etapa.

También se produce otro hito como es la creación de Reneergy, la división centrada en la energía solar y que, al igual Asturmadi Doors, se abrirá al mercado internacional, estando presente en veinte países diferentes donde ha instalado una potencia de diez gigawatios.

Con la ampliación de ayer se abre una nueva etapa que se fijaba el objetivo de volver a cumplir otros cuarenta años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  3. 3 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  8. 8 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  9. 9

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  10. 10

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los testimonios de los primeros trabajadores reflejaron el espíritu de Alfredo Suárez