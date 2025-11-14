«El típico error es buscar información en redes sociales»

Cristina Del Río Avilés Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Alrededor de 300 escolares han pasado este viernes por la #ExperienciaINCIBE que el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha llevado hasta la Factoría Cultural, en Avilés, y han puesto a prueba sus conocimientos sobre un uso seguro de internet y de las redes sociales. A través del juego Yahook! han podido comprobar que hay que navegar con cautela y una pizca de desconfianza porque pocas cosas son gratis o tan baratas como las presentan y tener miles de seguidores no garantiza la credibilidad de una persona.

«Les planteamos diferentes situaciones de la vida real como chantajes o ciberbullying. Les preguntamos qué hacen y les decimos lo que deberían hacer», explica David Martín, uno de los cuatro dinamizadores de esta iniciativa formativa itinerante. Acostumbrados a trabajar con escolares saben que «el típico error es buscar información en las redes sociales». Abunda en ello: «Están acostumbrados a hacer caso a todo lo que dice el 'youtuber' o 'influencer' de turno. Si me dice que me beba dos litros de refresco porque así gano seguidores, lo hacen. Hay muchas cuestiones que no las ponen en duda porque vienen de donde vienen, por eso es importante remarcar que por muchos millones de seguidores que alguien pueda tener no hay que hacerles caso en todo, sobre todo si pone en riesgo la salud». Lo bueno es que son receptivos con esta información nueva que reciben.

Este viernes han pasado grupos de formación profesional del IES Menéndez Pidal y de primaria y secundaria de los colegios Palacio Valdés y Paula Frassinetti. Mañana sábado día 15 habrá una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía en general, de 9 a 17 horas. «Suelen venir ciudadanos y ciudadanas con problemas particulares sobre cuentas bloqueadas o que les ha llegado un correo electrónico y no saben si es fraudulento, se han descargado un archivo y el dispositivo les va más lento...». En caso de que asistan grupos o familias tienen preparadas unas píldoras informativas sobre seguridad, de privacidad, de ingeniería social para que tengan herramientas para navegar de forma más privada y segura.

Temas

Redes sociales