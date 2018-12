Los trabajadores de El Árbol de Llaranes se concentran por sus puestos de trabajo Los trabajadores del antiguo economato de Llaranes se concentraron ayer. / OMAR ANTUÑA Podemos exigirá a la SEPI que mantenga el empleo en el supermercado aunque cambie de adjudicatario C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 15 diciembre 2018, 01:24

Podemos «exigirá» el próximo 8 de enero a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el mantenimiento del empleo en el supermercado de Llaranes ante el posible cambio de adjudicatario. Segundo González, diputado de Podemos por Asturias en el Congreso de los Diputados, arropó ayer a la plantilla en la concentración vespertina que se mantuvo frente al establecimiento y reclamó «que las trabajadoras puedan seguir en su centro de trabajo» porque «la precariedad laboral es un problema para los salarios, las familias, el consumo y las rentas».

Esta reunión se une a la solicitud del expediente de adjudicación del contrato de arrendamiento que ha reclamado Podemos en el Congreso de los Diputado para comprobar que todo se ha realizado de forma correcta y transparente porque, como recordó la trabajadora Marta Menéndez, «aquí todo es un secretismo». «Entendemos que los locales públicos tienen que salir a subasta y aquí no tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, sí sabemos cómo fue la subasta del local de Correos (también en Llaranes) porque salió hasta en prensa la dirección de la notaría de Madrid y la hora», indicó.

Además, Segundo González ha preguntado por escrito si la SEPI tiene intención de mantener la actividad del economato de Llaranes y si va a garantizar el mantenimiento del empleo a la actual plantilla en el caso de que cambie de adjudicatario. Una pregunta registrada justo antes de tener confirmada la reunión del próximo día 8.

El diputado, que estuvo acompañado por miembros de Somos Avilés, recordó que la concentración de los trabajadores se producía «justo el día en el que la patronal no cede a las reivindicaciones justas de los trabajadores de supermercados». «Aquí la situación de incertidumbre es aún mayor porque el recinto es propiedad de la SEPI y ahora se encuentra en una especie de vacío, pendiente de que se resuelva una sentencia. Y el gobierno hasta ahora no daba una solución de continuidad a las trabajadoras, no se hacía responsable de ellas», añadió.

Marta Menéndez recordó que hay treinta personas y treinta familias pendientes de la resolución de un conflicto que ahora está en el Tribunal Supremo. Cabe recordar que un juzgado avilesino firmó una sentencia de desahucio tras haber expirado el contrato de arrendamiento por el que inmueble estaba alquilado a El Árbol, perteneciente a la cadena Dia que sigue consignando la renta en dependencias judiciales. Posteriormente paralizó el lanzamiento a la espera de pronunciamiento del Tribunal Supremo.

«Sin este puesto de trabajo las cosas se nos van a poner muy difíciles, sobre todo viendo el panorama en Asturias. La alternativa sería ir a la cola del paro para ver cuándo volvemos a encontrar otro puesto de trabajo», afirmó antes de lamentar que el «problema viene por una empresa pública que ahora dirige el Partido Socialista Obrero Español, que si de socialista tiene poco, de obrero, menos». Ayer, aparte de Somos, solo IU, a través de su concejala Carmen Conde, asistió a una concentración en la que también se vio a una representación de trabajadores de Alcoa.

«Llevamos un montón de tiempo peleando y solo hemos conseguido que nos escuchen un poco a través de Podemos el día 8. Lo único que sacamos es que no somos su problema, pero ellos sí son el nuestro . Si no fuera por ellos, nosotros tendríamos trabajo de continuidad porque nuestra empresa nos garantiza el trabajo aquí. No están abiertos a ningún tipo de solución cuando nuestra empresa está dispuesta a pagar más por el alquiler. ¿Qué hay detrás?», se preguntó la trabajadora.

Será la segunda Navidad que la plantilla del antiguo economato de Llaranes pase con la incertidumbre acerca de su puesto de trabajo. A la espera tanto de sentencia del Tribunal Supremo como de la SEPI y su sociedad instrumental Cofivacasa.