«El trabajo en el laboratorio será cada vez más importante en la medicina»

Carlos Suárez Nieto, director del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, advirtió ayer de la relevancia de la investigación en una medicina con tratamientos cada vez más personalizados «y en la que tendrá cada vez más importancia el trabajo en el laboratorio». «Es importante que los médicos clínicos investiguen porque los avances de la medicina necesitan ser entendidos por los propios médicos y deben sacar deducciones de los laboratorios», recalcó en la charla con la que se abrió el acto de entrega de los XIV Premios a la Investigación Biosanitaria del área sanitaria III.

Reconoció, no obstante, las dificultades prácticas de la recomendación no solo por el perfil profesional, puesto que para ser investigador, aparte de médico, hay que tener un alto conocimiento de ciencias básicas «que no está retribuido, quita mucho tiempo y representa un gran esfuerzo». A eso se añade la escasez de plazas, puesto que para el sistema sanitario «supone que la mitad de la jornada laboral de un médico no se dedique a la asistencia».

Sus palabras encontraron respuesta en un auditorio previamente convencido y en el que se encontraban los autores de las investigaciones más destacadas en esta décimo cuarta edición de los premios.

El área sanitaria entregó los Premios a la Investigación Biosanitaria

En el ámbito de la biomedicina ganó con un trabajo sobre hematología. A las enfermeras Natalia Díaz Vigón, Lidia Fernández Gutiérrez, Rosa Isabel Fernández Raigada, Juan Rubio Domínguez y María Isabel Santos Granda se les reconoció sus 'Conocimientos, opiniones y creencias de los profesionales de Atención Primaria en relación con la violencia de género', que concluyó que «a veces creemos que no tenemos suficientes armas y nuestras propias barreras psicológicas nos impiden detectarlo».

El accésit fue para 'Rasgos psicopatológicos en personas con disforia de género', en el que la psicóloga María Fernández Rodríguez y la residente Patricia Guerra Mora confirmaron que «no tienen más psicopatología que la población general».