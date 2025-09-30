El traslado del archivo del Hospital San Agustín de Avilés se paraliza tras el recurso de una de las empresas licitadoras

El Hospital San Agustín de Avilés tendría que afrontará en los próximos meses una importante reordenación de su espacio interior tras sacar el archivo del centro hospitalario ... y trasladarlo a otras ubicaciones, lo que liberaría cerca de mil metros cuadrados que servirán para alojar el área de oncohematología y el hospital de día oncohematológico. Sin embarga, una alegación en el proceso de adjudicación del contrato ha paralizado el procedimiento y retrasará inevitablemente la reforma del centro hospitalario de cabecera del Área Sanitaria III que incluye la comarca de Avilés y otros concejos limítrofes.

Ya en el mes de abril de este año se propuso para adjudicación a una de las dos empresas que se presentaron al concurso para trasladar el archivo del hospital. Se constató que la oferta más favorable era de la empresa Iron Mountain España S. A. U. que ofertó 395.070 euros con un plazo de ejecución de 48 meses.

El problema vino en el mes de mayo cuando la otra empresa que se presentó al concurso, Severiano Servicio Móvil S. A. U., presentó en el registro del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) un recurso al detectar incumplimientos de los pliegos en la oferta ganadora.

Según alegaba en este recurso, la propuesta técnica de la empresa adjudicataria prevé la subcontratación de prestaciones del servicio no permitidas, concretamente el traslado masivo de archivos en vehículos de grandes dimensiones.

Sobre esta cuestión el TACRC resuelve que sí estaría permitida dicha subcontratación, sin embargo entiende que «se observa una contradicción entre lo declarado por esta empresa (...) y lo indicado en su propuesta técnica en la que manifiesta su intención de subcontratar el traslado masivo de archivos, especialmente durante la fase de transferencia, que, según aclara en su propuesta, comprendería el traslado de los archivos desde el proveedor actual hasta su Centro de Custodia». Este es de hecho el motivo de que se haya anulado la adjudicación del contrato.