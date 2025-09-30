El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada exterior del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Marieta

El traslado del archivo del Hospital San Agustín de Avilés se paraliza tras el recurso de una de las empresas licitadoras

Después de adjudicado el contrato en 340.000 euros para mover la documentación clínica y administrativa del hospital de Avilés, una de las dos empresas que se presentaron al concurso alegó incumplimiento de los pliegos por parte de la adjudicataria

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:21

El Hospital San Agustín de Avilés tendría que afrontará en los próximos meses una importante reordenación de su espacio interior tras sacar el archivo del centro hospitalario ... y trasladarlo a otras ubicaciones, lo que liberaría cerca de mil metros cuadrados que servirán para alojar el área de oncohematología y el hospital de día oncohematológico. Sin embarga, una alegación en el proceso de adjudicación del contrato ha paralizado el procedimiento y retrasará inevitablemente la reforma del centro hospitalario de cabecera del Área Sanitaria III que incluye la comarca de Avilés y otros concejos limítrofes.

