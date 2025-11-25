Una «incidencia técnica» interrumpe el servicio ferroviario entre Avilés y Oviedo Los pasajeros del tren de las 7.23 se vieron detenidos entre las estaciones de Los Campos y Nubledo

Una «incidencia técnica» ha interrumpido durante algo más de una hora esta mañana la circulación ferroviaria entre Avilés y Oviedo. El tren de las siete y veinte de la mañana se vio detenido entre las estaciones de Los Campos y Nubledo, obligando a interrumpir el tráfico.

✅Queda solucionada la incidencia. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual. https://t.co/VZFnBDUzfw — INFOAdif (@InfoAdif) November 25, 2025

El servicio recupera ya la normalidad desde que el siguiente convoy fuera capaz de empujar el tren afectado hasta Nubledo después de desalojar a sus pasajeros en Villalegre. Los que ocupaban el tren afectado pudieron llegar a Nubledo, donde bajaron a la espera de ser recogidos por otro vehículo para poder llegar a Oviedo.

