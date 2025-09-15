El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnado de estudios artísticos, en la inauguración del curso en el Palacio de Camposagrado. Paloma Ucha

El Palacio de Camposagrado acogerá el grado de Enfermería de la Universidad Nebrija en Avilés

Inicialmente comenzará su andadura en los espacios que ocupaba el Conservatorio Julián Orbón en la plaza de Álvarez Acebal

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:37

Los Estudios de Enfermería que la Universidad Nebrija tiene pensando implantar en Avilés y que, según la alcaldesa Mariví Monteserín, serán una realidad el próximo curso ... , se impartirán en el Palacio de Camposagrado cuando los estudiantes de Diseño de Producto de la Escuela Superior de Arte de Asturias (ESAPA) que se forman en sus aulas se trasladen a la nueva sede del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), cuyas obras de ampliación acaban de ser adjudicadas y comenzarán este mismo año.

