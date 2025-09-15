El Palacio de Camposagrado acogerá el grado de Enfermería de la Universidad Nebrija en Avilés

Los Estudios de Enfermería que la Universidad Nebrija tiene pensando implantar en Avilés y que, según la alcaldesa Mariví Monteserín, serán una realidad el próximo curso ... , se impartirán en el Palacio de Camposagrado cuando los estudiantes de Diseño de Producto de la Escuela Superior de Arte de Asturias (ESAPA) que se forman en sus aulas se trasladen a la nueva sede del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), cuyas obras de ampliación acaban de ser adjudicadas y comenzarán este mismo año.

En principio y manera provisional, esos primeros estudiantes empezarían el curso en el edificio de la plaza Álvarez Acebal que funcionaba como sede complementaria del Conservatorio Julián Orbón. Pero el traslado al Palacio de Camposagrado cuando quede vacío será, en palabras de Monteserín, «una oportunidad para conservar y para mantener» el inmueble. El plan, es «alquilarlo a la Nebrija y que ellos asuman una conservación importante para poder tener el edificio en las mejores condiciones». De esta manera, se conciliarían dos de los objetivos de la ciudad: «Tener esas enseñanzas aquí, enseñanzas necesarias y complementarias a la Universidad Pública, pero además contribuir a mantener un edificio que es muy necesario».

La regidora se ha manifestado así en la inauguración del curso de los estudios en la Escuela Superior de Arte de Asturias, en el Camposagrado, un «curso especial porque comienza con la apertura de nuevas posibilidades», ha señalado en referencia a esa anhelada ampliación y traslado a una nueva sede. Ha destacado, además, que estos grados de Diseño de Producto y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales destacan por sus «grandes expectativas profesionales» y ha enumerado todas las posibilidades que ofrece Avilés para que el alumnado pueda implicarse con la ciudad y sus recursos patrimoniales.

César Menéndez, director de la ESAPA en Avilés, ha hecho referencia también a las obras de ampliación de la sede y a los beneficios que conllevará que el alumnado de las dos ramas de estos estudios compartan espacio, así como el desarrollo de la Ley de Enseñanzas, en el que estaría ya trabajando la consejería de Educación. Ha apelado al talento de los estudiantes porque «nos ayudará a que nuestros objetivos se cumplan» y les ha asegurado que «sois la chispa que hace que arranque todo esto».