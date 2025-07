La Universidad Nebrija impartirá un curso que combina clases de español y surf en la playa de Salinas

Alejandro L. Jambrina Avilés Lunes, 7 de julio 2025, 07:07 Comenta Compartir

La gran apuesta de la Universidad Nebrija para su desembarco en Avilés es el Grado en Enfermería que pretenden implantar en la ... ciudad a partir del año que viene, no obstante estos estudios están pendientes de la autorización de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo y por lo pronto la universidad privada ha tenido que retrasar su puesta en marcha un curso respecto a lo previsto inicialmente. No obstante este revés no solo no ha frenado los proyectos de la Nebrija en Avilés, si no que la universidad prepara varios cursos y formaciones complementarias que se desarrollarán en la villa durante los próximos meses.

Como ya adelantó este diario, está previsto que este mismo verano se lleven a cabo varios cursos de español como lengua extranjera en Avilés, pero ahora la Universidad Nebrija acaba de anunciar una nueva formación complementaria que combina clases de español para estudiantes internacionales con talleres de surf que se desarrollarán en la playa de Salinas, lo que permite a la universidad privada extender sus redes a otros concejos de la comarca avilesina. Esta nueva formación lleva por título 'Español en Acción - Surf' y se va a desarrollar durante 20 horas durante dos semanas en septiembre de este mismo año, tal como se anuncia en la web que la Nebrija ha habilitado para informar sobre todos los cursos de español que imparte en Avilés. El programa contará con profesores de español y monitores de surf certificados y las clases teóricas se desarrollarán en Avilés, mientras que las clases prácticas de surf se trasladarán a la playa de Salinas y contarán con algunas de las escuelas de Castrillón especializadas en este deporte con tanta afición en la comarca. Según explica la universidad privada en su web, «este programa está diseñado para estudiantes internacionales que desean mejorar su español mientras disfrutan del surf en las mejores playas de la costa asturiana, específicamente en Salinas, una de las playas más populares para la práctica de este deporte en el norte de España». El curso está dirigido a estudiantes de español en los niveles principiante, intermedio y avanzado y la formación se centrará en mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes, con un enfoque práctico y adaptado a cada nivel. «El contenido incluye vocabulario específico sobre el surf, así como situaciones cotidianas para que los estudiantes puedan desenvolverse en entornos sociales y deportivos», indica el programa que ya está disponible en la página web 'www.inebrijaaviles.com', y que divide la formación en tres grupos específicos en relación al nivel de español de los estudiantes. Tres niveles de formación Así, en el nivel principiante los alumnos podrán aprender vocabulario básico de español que incluye las partes de la tabla de surf, las olas, condiciones climáticas, y el equipo necesario. Entre los conocimientos de gramática elemental que se impartirán se tendrán en cuenta expresiones de rutina y frases útiles para la comunicación en la playa. También se llevarán a cabo actividades de simulación, cómo pedir equipo, preguntar por las condiciones del mar y describir experiencias simples en el surf. El segundo de los tres niveles disponibles es el intermedio y ofrecerá al alumnado vocabulario específico sobre técnicas de surf, tipos de olas, el medio ambiente costero y gramática nivel intermedio para narrar experiencias en el surf y hablar de planes con sus compañeros. También se mantendrán conversaciones sobre experiencias surfeando y situaciones sociales relacionadas con el deporte. Por último, el tercer nivel será el avanzado y ya contempla profundizar en cuestiones más específicas. Por ejemplo, se aprenderá vocabulario técnico y relacionado con la cultura del surf, pero también se desarrollarán debates sobre sostenibilidad y el impacto del surf en el medio ambiente. En cuanto a la gramática avanzada se tendrán en cuenta expresión de situaciones hipotéticas, opiniones, y sugerencias de los alumnos, que también participarán activamente en discusiones sobre temas relacionados con la conservación marina, el surf y el turismo sostenible en las costas asturianas. Por el momento no se han hecho públicos los precios de este curso de español como lengua extranjera y surf, pero ya está abierto el formulario de preinscipción a través de la página web 'www.inebrijaaviles.com', plataforma que la Universidad Nebrija ha habilitado para promocionar todas las formaciones, talleres y cursos de idiomas que se van a desarrollar en Avilés y su entorno.

