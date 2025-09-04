«Valliniello y El Nodo necesitan cosas básicas», afirma IU de Avilés

«Valliniello y El Nodo son dos barrios olvidados», sostiene Izquierda Unida, que ayer mantuvo sendas reuniones con colectivos de ambas zonas para pulsar sus ... necesidades de cara a la elaboración de los próximos presupuestos municipales. En ellas pudo constatar que los dos, especialmente Valliniello, solicitan cosas tan básicas como aceras, puntos de luz y medidas de seguridad vial. «Sus reclamaciones son el kit básico», sostiene Llarina González, secretaria de organización de Izquierda Unida.

En el caso de El Nodo, el presidente vecinal, José Luis Rodríguez, les compartió las principales demandas y necesidades del barrio, entre las que destacó la construcción de una acera en la Travesía de la Iglesia, «algo fundamental para garantizar la seguridad peatonal», especialmente en una zona de tránsito frecuente como lo es el entorno del templo parroquial. «La ausencia de acera expone a las personas a riesgos innecesarios y dificulta la movilidad accesible», señaló el representante vecinal.

El barrio reclama, además, la reparación de las escaleras de la calle Goleta al Mirador, la habilitación de aparcamientos para motos, mejorar la señalización de los accesos y soterrar algunos de los contenedores de reciclaje, además de «avaluar la posibilidad de construir una pista deportiva frente al centro social».

«Los vecinos piden construir aceras o puntos de luz para calles que carecen de ellos», señala Llarina González

En el caso de Valliniello, los vecinos piden, «aceras en zonas donde no las hay, colocar puntos de luz en algunos calles que carecen de iluminación y la instalación de badenes» para mitigar la alta velocidad a la que pasan muchos coches y camiones. «También nos plantean mejorar el acceso desde el barrio hasta el supermercado del hospitalillo, que supone un paseo de cuatro kilómetros entre ida y vuelta», destaca González.

IU ve con buenos ojos intentar potenciar el área recreativa, «una de las joyas de Avilés y que es una desconocida», a través de algunas medidas como la instalación de puntos de bicicletas de alquiler o la mejora de los accesos construyendo aceras.

La coalición inició el mes pasado una ronda de contactos con las entidades vecinales de los barrios para conocer de primera mano las demandas, necesidades y propuestas para los presupuestos, que continuará esta tarde en El Quirinal. La previsión es concluir los encuentros este mes para elaborar luego un documento de prioridades de cara a iniciar las negociaciones con el Partido Socialista.