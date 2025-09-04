El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Rodríguez, presidente de los vecinos de El Nodo, se reunió con Agustín Medina y Llarina González. A. G.

«Valliniello y El Nodo necesitan cosas básicas», afirma IU de Avilés

La organización mantuvo ayer sendos encuentros en ambos barrios para recoger demandas que podrían incluirse en los presupuestos municipales

Alejandro L. Jambrina
Ruth Arias

Alejandro L. Jambrina y Ruth Arias

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

«Valliniello y El Nodo son dos barrios olvidados», sostiene Izquierda Unida, que ayer mantuvo sendas reuniones con colectivos de ambas zonas para pulsar sus ... necesidades de cara a la elaboración de los próximos presupuestos municipales. En ellas pudo constatar que los dos, especialmente Valliniello, solicitan cosas tan básicas como aceras, puntos de luz y medidas de seguridad vial. «Sus reclamaciones son el kit básico», sostiene Llarina González, secretaria de organización de Izquierda Unida.

