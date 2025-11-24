Vandalismo y falta de mantenimiento, lacras del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés
Profesorado y alumnos llevan tiempo pidiendo que se renueven las instalaciones, que en algunas zonas presentan un estado de abandono
Avilés
Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:30
El próximo curso el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés cumplirá 65 años y el paso del tiempo ya se nota entre ... sus aulas y pasillos. En los últimos tiempos se han llevado a cabo arreglos, obras y algunas mejoras en el centro educativo, sin embargo es notable que son insuficientes y que la falta de mantenimiento, unido a los actos vandálicos cometidos por el propio alumnado, se han convertido en una lacra para un centro de FP pionero en Asturias que depende directamente de la Consejería de Educación y que en la actualidad supera los 1.500 alumnos.
La comunidad educativa del CIFP lleva años pidiendo que se renueven las instalaciones, y con solo recorrer sus pasillos uno se da cuenta del por qué de estas reivindicaciones. En los accesos al centro empiezan los problemas con numerosos baches y socavones que convierten la entrada en un campo de obstáculos en el que se acumula el agua los días de lluvia y que dificulta el paso a alumnos con problemas de movilidad.
1 /
Ya en el interior lo más notable son los desconchones en techos y paredes, así como algunas taquillas deterioradas o el mal estado en el que se encuentran la mayoría de escaleras del centro, rotas y que suponen un riesgo para cualquiera que las utilice a diario.
Educación ha ejecutado mejoras recientemente en aulas e instalaciones, pero es visible que son insuficientes
En algunas ventanas se pueden ver paños y trapos que se utilizan para paliar los efectos de las filtraciones y en los baños del edificio se puede comprobar que parte de la culpa es del propio alumnado y los actos vandálicos que han ido deteriorando las instalaciones con el paso de los años.
En muchos cuartos de baño la dirección del centro incluso ha llegado a colocar carteles pidiendo que cesen estos comportamientos, sin embargo es difícil encontrar un servicio en todo el edificio en el que no haya mobiliario roto, agujeros en el techo o alguna que otra pintada de mal gusto, cuando no aparecen urinarios atascados o pegotes de papel mojado cubriendo las paredes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión