Vandalismo y falta de mantenimiento, lacras del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés

El próximo curso el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés cumplirá 65 años y el paso del tiempo ya se nota entre ... sus aulas y pasillos. En los últimos tiempos se han llevado a cabo arreglos, obras y algunas mejoras en el centro educativo, sin embargo es notable que son insuficientes y que la falta de mantenimiento, unido a los actos vandálicos cometidos por el propio alumnado, se han convertido en una lacra para un centro de FP pionero en Asturias que depende directamente de la Consejería de Educación y que en la actualidad supera los 1.500 alumnos.

La comunidad educativa del CIFP lleva años pidiendo que se renueven las instalaciones, y con solo recorrer sus pasillos uno se da cuenta del por qué de estas reivindicaciones. En los accesos al centro empiezan los problemas con numerosos baches y socavones que convierten la entrada en un campo de obstáculos en el que se acumula el agua los días de lluvia y que dificulta el paso a alumnos con problemas de movilidad.

Algunas escaleras están rotas y suponen un riesgo. Se han colocado carteles pidiendo que cese el vandalismo en los baños. En el exterior hay numerosos baches y socavones sin arreglar. 1 /

Ya en el interior lo más notable son los desconchones en techos y paredes, así como algunas taquillas deterioradas o el mal estado en el que se encuentran la mayoría de escaleras del centro, rotas y que suponen un riesgo para cualquiera que las utilice a diario.

Educación ha ejecutado mejoras recientemente en aulas e instalaciones, pero es visible que son insuficientes

En algunas ventanas se pueden ver paños y trapos que se utilizan para paliar los efectos de las filtraciones y en los baños del edificio se puede comprobar que parte de la culpa es del propio alumnado y los actos vandálicos que han ido deteriorando las instalaciones con el paso de los años.

En muchos cuartos de baño la dirección del centro incluso ha llegado a colocar carteles pidiendo que cesen estos comportamientos, sin embargo es difícil encontrar un servicio en todo el edificio en el que no haya mobiliario roto, agujeros en el techo o alguna que otra pintada de mal gusto, cuando no aparecen urinarios atascados o pegotes de papel mojado cubriendo las paredes.