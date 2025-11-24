El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Desconchones y pintadas en el techo de uno de los pasillos del centro. LVA

Vandalismo y falta de mantenimiento, lacras del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés

Profesorado y alumnos llevan tiempo pidiendo que se renueven las instalaciones, que en algunas zonas presentan un estado de abandono

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

El próximo curso el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés cumplirá 65 años y el paso del tiempo ya se nota entre ... sus aulas y pasillos. En los últimos tiempos se han llevado a cabo arreglos, obras y algunas mejoras en el centro educativo, sin embargo es notable que son insuficientes y que la falta de mantenimiento, unido a los actos vandálicos cometidos por el propio alumnado, se han convertido en una lacra para un centro de FP pionero en Asturias que depende directamente de la Consejería de Educación y que en la actualidad supera los 1.500 alumnos.

