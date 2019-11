Los vecinos de Avilés urgen partidas para mantenimiento y la puesta en marcha del plan de movilidad La parada de la calle Jardines, una de las más utilizadas de la ciudad. / MARIETA La Luz y El Carbayedo siguen reclamando sus centros socioculturales, Miranda el arreglo de la Casa de Cultura y La Carriona su urbanización RUTH ARIAS AVILÉS. Domingo, 24 noviembre 2019, 01:26

Los colectivos vecinales tienen claro lo que debería incluirse en los próximos presupuestos del Ayuntamiento: una partida mayor para el mantenimiento de la ciudad. Es la principal queja de todos ellos y su mayor anhelo. En Miranda urgen el arreglo de la Casa de Cultura, con goteras, en La Carriona el parque infantil, en La Magdalena las aceras... Todos están de acuerdo en que se hacen reparaciones puntuales, pero también en que no son suficientes para el ritmo de deterioro.

El equipo de gobierno municipal prevé presentar su proyecto de presupuestos en unos días y comenzar las negociaciones con los grupos de la oposición para lograr su aprobación, a ser posible antes de que finalice el año. El margen es estrecho, toda vez que la cuantía para destinar a nuevas inversiones se reduce a tres millones de euros, de los que habría que detraer el dinero para adquirir el edificio de la Fundación Metal en el PEPA, que aún no se ha llevado a Pleno, pero que está valorado en 1,1 millones de euros, y para algunos gastos ya comprometidos en ejercicios anteriores. Es el caso del parque del Muelle y de la rehabilitación del palacio de Maqua, que se finalizará en unos meses.

Bajo estas circunstancias, los socialistas deberán encontrar acomodo para algunas propuestas vecinales y también para algunas de las peticiones de los grupos en aras de lograr algún voto positivo o, en su defecto, alguna abstención que permita sacar adelante las cuentas. El inicio de un nuevo mandato ha impedido este año llevar a cabo las habituales reuniones con los consejos de zona y poner en marcha el proceso recopilación de propuestas para los presupuestos participativos porque el proceso para la constitución de los nuevos consejos acaba de finalizar, no obstante, las demandas de los colectivos vecinales siguen ahí y la mayoría de ellas siguen en pie año tras año.

Los menos necesitados son quizás en estos últimos ejercicios los vecinos de Versalles y La Luz, gracias a que los proyectos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible (DUSI), financiada con los fondos europeos, está comenzando a llevar a estos dos barrios importantes partidas económicas que deberán irse completando en los próximos meses, como el proyecto de reforma de la calle del Carmen o la sustitución de las luminarias tradicionales por leds. También en Versalles está en marcha la mejora de los patios interiores, una demanda vecinal que viene de largo y que comenzó a materializarse el año pasado con obras en tres de ellos.

No obstante, y a pesar de que estos dos barrios se encuentran en mejor posición que el resto, siguen teniendo reclamaciones, que en el caso de Versalles pasan por el arreglo del parque, donde «los viales están destrozados y las zonas verdes son barrizales», según explica el presidente vecinal, Antonio Gil, y el reclamado nuevo centro sociocultural de La Luz, ya que la biblioteca hace tiempo que se quedó pequeña para el volumen de usuarios y de actividades que tiene la zona. «Necesitamos un espacio para Villalegre y La Luz que cubra nuestras necesidades», reclama Manuel Miranda desde la directiva de la asociación del barrio.

También en El Carbayedo piden un centro sociocultural, una instalación que pueda servir tanto como centro de estudios como de encuentro de mayores o para la propia asociación vecinal.

Las peticiones generales, no obstante, tienen que ver sobre todo con el mantenimiento. «En La Magdalena, por ejemplo, no hacen falta grandes inversiones porque tenemos buenas instalaciones, pero hay que conservarlas: hay que limpiar las fincas, arreglar el alumbrado, podar los árboles que tapan las farolas...», dice Pedro Majada, presidente de la asociación del Polígono, que recuerda que recientemente se invirtió en el parque, pero «la valla ya está deshecha en varios sitios, porque se gasta el dinero, pero no se piensa en el futuro».

En general, los colectivos vecinales coinciden en que aunque las pequeñas cosas «se van arreglando», hay otros problemas que se enquistan y no terminan de resolverse, y además de un mejor mantenimiento hacen peticiones sobre asuntos relacionados con la movilidad y el transporte público. En este sentido, los vecinos urgen a ejecutar cuanto antes las medidas que salgan del Plan de movilidad que está terminando de redactarse, pero cuyo diagnóstico ya se conoce. Piden aparcamientos disuasorios, continuar el proceso de peatonalización del centro y potenciar el transporte urbano e interurbano. «Hay que bajar el precio del billete y eliminar la caducidad de los bonos», reclama Gabriel Alzola desde Llaranes, aunque esas mismas ideas se repiten barrio a barrio.

En La Luz piden acercar la parada al centro de Salud, en La Carriona más destinos... En general, todos están interesados en disponer de buenas conexiones con el hospital, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, como ya detectaba la empresa redactora del plan. Adaptar la ciudad a personas con problemas de movilidad o mejorar los caminos peatonales al PEPA también están en el listado. «Si quieren que la gente vaya andando al parque empresarial, el trayecto tendrá que ser seguro, y en algunos sitios no hay ni acera», apunta Pedro Majada, mientras Pablo Castañón, de la asociación Pedro Menéndez del centro de Avilés defiende que «el transporte es el pilar para que todo funcione», y reclama que haya un foto de movilidad para ir analizando las medidas que se tomen.

En el centro esperan el inicio de las obras en el parque de El Muelle, la que será sin duda una de las grandes obras del mandato. «Antes de que empiece nos gustaría ver los proyectos que se presentaron, porque el plan final es una amalgama de varios de ellos, pero no sabemos lo que proponía cada uno», señala Castañón. La primera partida debería salir a concurso este mismo año, ya que se ha incluido dentro del paquete de inversiones financieramente sostenibles. De iniciarse en 2020, lo haría cuatro años después del acuerdo alcanzado con el PP para su reforma, que posibilitó la aprobación del Plan del Casco Histórico.