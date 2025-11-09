Las ventajas de un Ayuntamiento único El entonces alcalde de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, lanza la propuesta de la fusión de los concejos en un solo municipio

El domingo 5 de noviembre, LA VOZ analizaba lo que supondría un Ayuntamiento único que englobase Avilés, Castrillón, Illas y Corvera, con una población, con datos de 1997, de 125.925 personas y una superficie de 153,67 kilómetros cuadrados.

El germen del artículo era una propuesta que el entonces alcalde de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, había planteado en la Feria de Muestras de Avilés y Comarca sin mucho éxito.

En el plano político, ese posible ayuntamiento dispondría de 27 concejales. Sumando los datos de las elecciones municipales de 1999, la mayoría de los concejales serían para el PSOE, con 11, siendo el PP la segunda fuerza con 9. IU tendría cinco representantes y URAS dos.

Una de las ventajas que se apuntaba era que esa posible unión contaría con una mejor financiación al recibir una mayor participación en impuestos del Estado, ya que mejorarían los diferentes criterios con los que, en esos momentos, se distribuían las aportaciones del Estado a las arcas municipales. También se destacaba una capacidad de mejora en la gestión de servicios públicos.

El artículo recordaba que el proceso era legalmente muy complejo y, sin la buena voluntad de los ayuntamientos implicados, no podría avanzarse en él. En todo caso, de iniciar esa tramitación no se culminaría en una mandato.

Había, además, otras cuestiones que afrontar, como la normalización fiscal entre los diferentes concejos, ya que los tipos impositivos no eran los mismos.

Otra dificultad señalada eran las diferentes condiciones salariales y laborales de los empleados públicos, donde habría que organizarse un proceso de convergencia.

No sólo eso, también se debía afrontar la reorganización de los servicios para atender a la población. Hoy en día, en Avilés se ha asumido la idea de descentralizar la gestión, pero, en esos momentos, aún se encontraba muy verde. Así que como principal vía para unir esfuerzos se planteaba el camino de la mancomunidad y las áreas metropolitanas.

