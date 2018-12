Lotería de Navidad: ventas al alza de 'El Gordo' anticipan un nuevo récord La administración de Maspalomas los clientes prefieren el décimo a utilizar la terminal. / MARIETA Loterías y Apuestas del Estado ha consignado este año 8.757.920 euros tras vender más de siete millones setecientos mil en 2017 | Las administraciones confirman el óptimo despacho de billetes para el sorteo por excelencia de la Navidad C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 10 diciembre 2018, 06:46

Se tendrá que renunciar a alguna de las cenas navideñas que proliferan estos días o comprar con moderación para Nochebuena, pero a lo que no renuncian los avilesinos es a probar suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad 'El Gordo', que cada año presenta mejores ventas. A falta de quince días para su conclusión, las administraciones consultadas confirman la buena marcha de la campaña apenas alterada por la incertidumbre laboral que vive la comarca, con Alcoa a la cabeza. El sorteo de 'El Gordo' representa esperanza, por más que la mayoría de los apostantes contribuyan con su dinero a unos premios que solo cobrará una minoría.

Los 7.726.280 euros vendidos en 2017 (casi doscientos mil más que el año anterior) ha llevado a Loterías y Apuestas del Estado a consignar este año 8.757.920 euros, un millón más que el año pasado y casi dos millones más que en 2016. A juzgar por estos datos parece evidente que los años más duros de la crisis han quedado atrás.

Los números cambian, pero no las preferencias que se repiten cada mes de diciembre. El 13 y el 5 siguen siendo las terminaciones preferidas junto con las de nacimientos y bodas, por las que se decantan fundamentalmente los inmigrantes. «Sí, son más supersticiosos», confirma Amelia García, propietaria de la administración número 8, en Versalles, la más afortunada en lo que va de año. Una 'primitiva' agraciada con medio millón de euros en agosto y los dos millones de una 'bonoloto' en septiembre han tirado de las ventas en una administración de barrio. «Notamos que ha venido gente 'no habitual' a comprar aquí, supongo que por haber dado esos premios», eso sí, sin llegar a las colas de Doña Manolita que a Amelia le siguen trayendo de cabeza. «Veo esas colas y me pregunto por qué no las tendremos aquí, pero me consuelo pensando en que las tendremos en cuanto demos un 'Gordo'» y ella, como buena lotera, confía en que sea este año. «La manifestación de Alcoa coincidió con un bajón en las ventas, pero luego se recuperaron. Yo tengo clientes que trabajan en la empresa. Me encantaría que les tocara, la verdad», confiesa. Con todo, es consciente de que «hay mucha gente que no se puede permitir comprar un décimo y lo comparte».

En la administración de Maspalomas, la de María Eugenia Casares, las ventas han sido fluidas y buenas a lo largo de toda la campaña. Además del 13 y el 15 le piden mucho la terminación en 69 y, a ser posible, en décimo. «El cliente lo prefiere, pero si no encuentra la terminación que quiere, entonces le vale la apuesta de terminal», refiere. Salvo la gente más mayor, que no logra desprenderse de la desconfianza hacia los billetes expedidos por este sistema. «Preguntan mucho cómo funciona y si va a tocar lo mismo. Muchos no se fían, sobre todo los mayores. A la gente joven le da igual y a quienes buscan un número concreto, también», explica.

Aparte de los números abonados que juega cada administración y de las peticiones especiales que puedan formular cada año, el organismo estatal remite números diferentes para cada sorteo. «Este año a nosotros nos han entrado muchísimos números bajos, de dos y tres cifras. Cuando los vi me extrañó, pero la sorpresa es que han llamado la atención y se han vendido muy bien». Porque, en general, lo que más se escucha en cualquier administración es «dame el que toque». Una broma muy manida que sigue en boga.

En la administración número 5 de la calle de Rivero, que en 2007 vendió 'El Gordo', resuenan aún los ecos de aquella diana, tal como confirma Pilar Megido. «Hay gente que sigue preguntando y viniendo. En general, la venta va bastante bien», aunque suministra números a algún bar de Zeluán en el que sí se está notando menos alegría en la compra. También ha percibido que, independientemente de las peticiones habituales y que no varían con los años, «se están vendiendo bien todos los números». Ya se sabe, que la suerte es caprichosa y, al final, todos los números entran en el bombo.

A punto de encarar la recta final, en la que suele haber un repunte de ventas, las loteras todavía no han pensado en la sidra que descorcharán el día 22. «Todavía es pronto, pero no me va a pillar desprevenida, te lo aseguro», confirma Amelia García, en Versalles.