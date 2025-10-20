La Nao Victoria prolonga su estancia en Avilés hasta el domingo La réplica del navío que dio la primera vuelta al mundo podrá visitarse una semana más

Los avilesinos podrán disfrutar de la Nao Victoria una semana más. Las malas previsiones meteorológicas han motivado que se retrase su salida, prevista para hoy, y la réplica del barco que dio la primera vuelta al mundo podrá visitarse hasta el próximo domingo.

Si el mal tiempo hizo que el barco llegase al puerto de Avilés dos días más tarde de lo inicialmente previsto, esas mismas circunstancias han hecho que se quede más días.

Se trata de su primera parada de la temporada en España, después de una gran gira europea, y aunque no es la primera vez que recala en el muelle del Niemeyer, su presencia siempre genera un gran interés. Se trata de una réplica que permite al visitante comprobar cómo se navegaba hace quinientos años, además de permitir a personas navegar en prácticas entre un puerto y otro.

Las entradas pueden adquirse online o a bordo, a un precio de tres euros para niños de entre cinco y diez años, y seis euros para adultos.