Vox denuncia que el aparcamiento del centro cultural sigue cerrado

Arancha Martínez Riola recuerda que la alcaldesa anunció su apertura para el verano «y a las puertas del otoño no sabemos cuándo se producirá»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, y el diputado en la Junta General del Principado, Javier Jové, denunciaron ayer que el aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Oscar Niemeyer, que en diciembre de 2024 fue adquirido por el Principado de Asturias que pagó 3,2 millones de euros a la empresa pública Sepides, se mantiene cerrado a pesar los anuncios del gobierno.

«Es un incumplimiento más del PSOE», aseguró Arancha Martínez Riola, que recordó que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se había comprometido a su apertura antes del verano, «estamos al inicio del otoño y no tenemos fecha para su apertura».

La edil, además, recordó la necesidad de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad «donde las obras de las nuevas marquesinas y los cambios en el tráfico generan un caos circulatorio y pérdida de cerca de 300 plazas de aparcamiento, casi las que podría cubrir el aparcamiento que ahora está cerrado con lo que se aliviaría la actual escasez de aparcamientos en la ciudad».

«Es un desastre de gestión»

Por su parte, el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové, calificó la gestión del aparcamiento «como un desastre, donde una empresa pública compra a otra empresa pública por 3,2 millones de euros algo que ya tenía cedido gratuitamente».

Jové, además, recordó que el presupuesto del Centro Niemeyer presentaba un déficit del 60 por ciento en la gestión del aparcamiento, una cifra con la que quiso reforzar sus planteamientos. Por todo, el diputado avanzó que preguntará en la Junta General del Principado «por este ejemplo de mala gestión socialista»

De igual manera, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés avanzó que llevará el tema al Pleno municipal de octubre. La edil también expresó su preocupación por la gestión del complejo cultural. «¿Por qué el Ayuntamiento debe aportar todos los años 600.000 euros al patronato, si luego su programación aporta tan poco a la ciudad?», se preguntó la concejala.

Martínez Riola también reprochó que «la programación se encuentra desconectada de la ciudad», una actitud de la que responsabilizó directamente al director, al que acusó de «no acudir nunca a un acto cultural en Avilés, como si no le interesase la ciudad».

