Vox denuncia que el aparcamiento del Centro Niemeyer sigue cerrado Arancha Martínez Riola recuerda que la alcaldesa de Avilés avanzó que se abriría «para ofrecer servicio todo el verano»

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:12

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, y el diputado en la Junta General del Principado, Javier Jové, han denunciado esta mañana que ... el aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Oscar Niemeyer que en diciembre de 2024 fue adquirido por 3,2 millones de euros a la empresa pública Sepides se mantiene cerrado a pesar los anuncios del gobierno. «Es un incumplimiento más del PSOE«, aseguró Arancha Martínez Riola, que recordó que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se había comprometido a su apertura antes del verano, estamos al inicio del otoño y no tenemos fecha para su apertura«. La edil, además, recordó la necesidad de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad »donde las obras de las nuevas marquesinas y los cambios en el tráfico generan un caos circulatorio y pérdida de cerca de 300 plazas de aparcamiento, casi las que podría cubrir el aparcamiento que ahora está cerrado«.

«Es un desastre de gestión» Por su parte, el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové calificó la gestión del aparcamiento « como un desastre, donde una empresa pública compra a otra empresa pública por 3,2 millones de euros algo que ya tenía cedido gratuitamente«. Jové, además, recordó que el presupuesto del Centro Niemeyer presentaba un déficit del 60 por ciento en la gestión del aparcamiento, lo que reforzaba su planteamientos. Por todo, el diputado avanzó que planteará la gestión del subterráneo en la comisión de Cultura de la Junta General del Principado. De igual manera, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés avanzó que llevará el tema al pleno municipal de octubre.

