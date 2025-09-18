El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Jové y Arancha Martínez Riola conversan ante el aparcamiento cerrado. Pablo Nosti

Vox denuncia que el aparcamiento del Centro Niemeyer sigue cerrado

Arancha Martínez Riola recuerda que la alcaldesa de Avilés avanzó que se abriría «para ofrecer servicio todo el verano»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:12

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, y el diputado en la Junta General del Principado, Javier Jové, han denunciado esta mañana que ... el aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Oscar Niemeyer que en diciembre de 2024 fue adquirido por 3,2 millones de euros a la empresa pública Sepides se mantiene cerrado a pesar los anuncios del gobierno. «Es un incumplimiento más del PSOE«, aseguró Arancha Martínez Riola, que recordó que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se había comprometido a su apertura antes del verano, estamos al inicio del otoño y no tenemos fecha para su apertura«. La edil, además, recordó la necesidad de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad »donde las obras de las nuevas marquesinas y los cambios en el tráfico generan un caos circulatorio y pérdida de cerca de 300 plazas de aparcamiento, casi las que podría cubrir el aparcamiento que ahora está cerrado«.

