Wind Service Hub se implanta en La Curtidora para seguir creciendo Ganadora del concurso Avilés Empresas, dispone de un espacio gratuito en el centro empresarial durante un año

El edil de Desarrollo Económico y la directora de La Curtidora, conversan con representantes de la empresa Wind Service Hub, ayer en el centro de empresas.

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

La compañía Wind Service Hub (WSH) disfruta desde ayer de un espacio gratuito en La Curtidora para el desarrollo de su proyecto empresarial tras ganar la última edición del concurso Avilés Empresas, que organiza esta sociedad y que tiene como objetivo impulsar nuevos proyectos empresariales en Avilés.

Esta startup nació en 2023 y está dedicada al asesoramiento técnico en la industria eólica, especializada en consultoría industrial, así como en la gestión, mantenimiento e instalación de aerogeneradores, operando tanto en instalaciones onshore como offshore.

Esta fue una de las cuestiones que destacó ayer el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, durante la entrega de las llaves del local que la compañía ocupará durante un año sin pagar alquiler. «Se trata de una empresa relacionada con sectores importantes en Avilés. Tiene mucho que ver con el sector eólico, con prestaciones de servicios a grandes empresas como las que tenemos aquí. Por tanto, también afianzamos desde La Curtidora ese tejido industrial de la ciudad», dijo el edil.

Por su parte, el responsable de la compañía, Rubén González, agradeció el galardón que también incluye el asesoramiento gratuito de los profesionales del centro de empresas y de Desarrollo Económico. «El principal trabajo que hacemos está relacionado con la electromecánica de los parques eólicos, los aerogeneradores y la gestión y mantenimiento», explicó sobre Wind Service Hub. Y en cuanto a su implantación en La Curtidora destacó que «ahora contamos con todo lo que se necesita para empezar una empresa formal, por así decirlo».