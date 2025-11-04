El XXII Foro Solidario pone el foco en la desigualdad Comienza el jueves y, entre otras actividades, abordará la situación en Palestina e incluirá literatura africana

Cristina Del Río Avilés Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La desigualdad, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 10 de la Agenda 2030, será el núcleo central del Foro Solidario de Avilés, que celebrará su vigesimosegunda edición los días 6, 7 y 10 de noviembre. Al igual que en años anteriores, para esta nueva edición se ha constituido un grupo de trabajo integrado por el equipo de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional del Ayuntamiento y por representantes de doce oenegés y la Coordinadora de oenegés del Principado de Asturias (CODOPA).

El concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional, Agustín Medina, presentó ayer un foro cuyo tema central de reflexión es un ODS provocado por un «modelo económico profundamente desigual» y que también es consecuencia de los conflictos armados, de ahí que se dediquen un par de mesas a la situación en Palestina.

El jueves día 6 tendrá lugar la inauguración oficial en el salón e actos del IES Menéndez Pidal.

A las 12.30 horas habrá un encuentro y diálogo con alumnado de Formación Profesional sobre los programas Juventud Asturiana Cooperante y el programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV).

A las 17.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios, se desarrollará la mesa redonda 'Sures y Nortes: El papel de la cooperación internacional en la reducción de desigualdades. 4 ejemplos desde Avilés'.

El viernes 7, en la Casa de la Cultura, tendrá lugar la charla-coloquio 'Palestina, del apartheid al genocidio', con Javier Espinosa Robles, redactor y reportero de guerra del periódico 'El Mundo', y con Mónica García Prieto, periodista especializada en corresponsalías internacionales, y 'Dos años de genocidio en Palestina', con el escritor y activista palestino Mohamed Safa y con la directora ejecutiva de Unrwa España, Raquel Martí Lezana, en remoto.

Por último, el lunes día 10, tendrá lugar el III Encuentro Escolar Solidario en la Casa de la Cultura. Por la tarde, de 18.30 a 20 horas, habrá una proyección de fotografías en la Plaza de España.