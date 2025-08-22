'Yosy', el perro del soldado avilesino fallecido en Ucrania, llega por fin a Asturias Eva Álvarez, la ex-mujer del militar, confirma que el animal ya se encuentra con su familia después de intensas gestiones con las autoridades del país

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 22 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

'Yosy' ya se encuentra en Avilés desde hace unos días, según confirmó a este diario Eva Álvarez, la ex-mujer del avilesino Miguel Carmona Menéndez (Avilés, 1982-2025), fallecido el pasado mes de junio durante los combates en Donetsk, en el conflicto bélico de Ucrania. Ha sido la culminación de un largo proceso para conseguir que el hijo menor de Carmona Menéndez disfrute de la última mascota que acompañó a su padre.

Desde el momento de su fallecimiento, la familia ha intentando repatriar el cuerpo de Carmona sin lograrlo hasta la fecha. Al tiempo, los esfuerzos de Eva Álvarez se centraron en lograr traer a Avilés a 'Yosy', un perro de la raza pastor belga y que acompañó a Miguel Carmona en su estancia en Ucrania.

Para la ex-mujer, tal como reconoció en julio a este diario, es el único recuerdo que puede ofrecer al hijo que tuvo con Miguel Carmona Menéndez.

Miguel Carmona fue voluntario a la guerra de Ucrania, en contra de la opinión de sus familiares más directos. El pasado mes de marzo llegaba al país y, en junio, la familia recibía la notificación de que había sido dado desaparecido por combate en la región de Donetsk.

Aunque la familia sabe que el joven falleció en los combates registrados en la zona, el cuerpo aún no se pudo recuperar, lo que motivó la declaración de desaparecido en combate para avanzar en las gestiones relacionadas con su fallecimiento.

Sin embargo, más allá de los trámites legales, el gran deseo de la familia es lograr repatriar el cuerpo y que pueda tener un entierro en Asturias.

La situación no es sencilla por la situación de Ucrania y la violencia de los combates. En estos momentos es una zona crucial en la guerra de Ucrania y la zona en la que se encuentra el cuerpo de Miguel Carmona Menéndez puede no resultar de fácil acceso.

De ahí las gestiones que la familia viene realizando a todos los niveles, incluyendo la presión política para recuperar los restos de Miguel Carmona y lograr que regrese a su tierra. Como se recordará, el pasado mes de julio, el pleno municipal debatió una propuesta del grupo municipal de Vox para que el joven fuese declarado hijo predilecto de la ciudad y así lograr agilizar la repatriación del cuerpo.

La propuesta fue rechazada por los votos de PSOE y Cambia Avilés, mientras que el PP se abstenía y sólo la formación verde votaba a favor. Ello no evitó que durante el debate de la propuesta, tanto la alcaldesa, Mariví Monteserín, como el portavoz del PSOE, Manuel Campa, expresasen su respaldo a la familia y el apoyo para lograr que los restos mortales de Carmona lleguen a Avilés. Desde el PP, Esther Llamazares también defendió la necesidad de agilizar la recuperación del cuerpo de Carmona.

Mientras llega ese momento, el hijo del militar ya tiene el consuelo de estar con 'Yosy', el fiel compañero de su padre y con el que compartió sus últimos días antes de perecer en las trincheras del Donetsk. Ahora sólo queda que los restos de Carmona descansen en Avilés.