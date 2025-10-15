Una aplicación para aprender y jugar con el prerrománico asturiano PrerromanicApp permite conocer más a fondo el patrimonio arquitectónico y cultural de una forma lúdica

La gamificación del Prerrománico Asturiano llega al mundo digital. En 2024 Nimby produjo la primera versión de PrerromanicApp, esta experiencia fue el punto de partida para en 2025 ampliar y mejorar la aplicación.

Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que permite, mediante un sistema de yincana virtual «jugar» para conocer mejor el patrimonio arquitectónico, histórico y cultura de nuestra región. Actualmente la empresa trabaja para que en 2026 esté disponible y operativa en toda Asturias.

¿Cómo funciona? La aplicación cuenta con un menú principal que a su vez nos lleva a un menú informativo, con un amplio listado que alberga las iglesias y edificios prerrománicos:

- Favila (737-739)

- Santa Cruz de Cangas de Onís

- Adosinda y Silo (774-783)

- San Juan Apóstol y Evangelista de Santianes de Pravia

- Alfonso II (791-842)

- San Julián de los Prados o Santullano

- San Tirso

- Cámara Santa

- Santa María de Bendones

- San Pedro de Nora

- Cruz de los Ángeles

- Ramiro I (842-850)

- Santa María del Naranco

- San Miguel de Lillo

- Santa Cristina de Lena

- Alfonso III (866-910)

- San Salvador de Valdediós

- Santo Adriano de Tuñón

- La Foncalada

- Torre Vieja de San Miguel

- Cruz de la Victoria

- Caja de las Ágatas

- Castillo de Gauzón

- Última etapa de la monarquía asturiana

- San Salvador de Priesca

- San Martín de Salas

Esta lista incluye, no sólo iglesias, sino otro tipo de edificaciones, y piezas correspondientes a la época ordenadas cronológicamente también. «Con esto pretendemos ofrecer un enfoque didáctico para que locales y turistas conozcan el patrimonio», declaró Héctor Lasheras, promotor de la idea.

A esta parte didáctica se añade un quiz de preguntas y respuestas. «Nuestra intención es lograr con la colaboración pública y de los ayuntamientos, que esta aplicación esté disponible en los diferentes concejos y que sirva para que los turistas se la descarguen y viajen más».

«Si logramos que los ayuntamientos añadan algún tipo de recompensa por completar los quiz, ya sea una comida o un bono para el comercio local, algo simbólico, logramos dinamizar la economía regional al tiempo que movemos a los turistas por los concejos en busca de nuestras joyas del prerrománico», destacan sus impulsores.

La aplicación actualmente esta disponible en castellano, asturiano y una parte en inglés. Se está trabajando, explican, para lograr las traducciones completas y terminar de montarla para que sea operativa. Además, otra de las novedades es que algunas de las iglesias podrán verse en 3D.

«Gracias a esto desde Nimby estamos creando un recurso que será gratuito para el público y que esperemos generar un impacto económico y turístico en la región gracias al equipo de profesionales que tenemos detrás. Desde nuestros informáticos Adolfo y Gonzalo, pasando por Begoña que hace la investigación y redacción, hasta Luis que es el experto en drones y fotogrametría».

Este proyecto cuenta con la financiación y apoyo del Ministerio de Cultura y de La Consejería de Cultura del Principado de Asturias.