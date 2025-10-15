Una aplicación para aprender y jugar con el prerrománico asturiano
PrerromanicApp permite conocer más a fondo el patrimonio arquitectónico y cultural de una forma lúdica
Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:55
La gamificación del Prerrománico Asturiano llega al mundo digital. En 2024 Nimby produjo la primera versión de PrerromanicApp, esta experiencia fue el punto de partida para en 2025 ampliar y mejorar la aplicación.
Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que permite, mediante un sistema de yincana virtual «jugar» para conocer mejor el patrimonio arquitectónico, histórico y cultura de nuestra región. Actualmente la empresa trabaja para que en 2026 esté disponible y operativa en toda Asturias.
¿Cómo funciona? La aplicación cuenta con un menú principal que a su vez nos lleva a un menú informativo, con un amplio listado que alberga las iglesias y edificios prerrománicos:
- Favila (737-739)
- Santa Cruz de Cangas de Onís
- Adosinda y Silo (774-783)
- San Juan Apóstol y Evangelista de Santianes de Pravia
- Alfonso II (791-842)
- San Julián de los Prados o Santullano
- San Tirso
- Cámara Santa
- Santa María de Bendones
- San Pedro de Nora
- Cruz de los Ángeles
- Ramiro I (842-850)
- Santa María del Naranco
- San Miguel de Lillo
- Santa Cristina de Lena
- Alfonso III (866-910)
- San Salvador de Valdediós
- Santo Adriano de Tuñón
- La Foncalada
- Torre Vieja de San Miguel
- Cruz de la Victoria
- Caja de las Ágatas
- Castillo de Gauzón
- Última etapa de la monarquía asturiana
- San Salvador de Priesca
- San Martín de Salas
Esta lista incluye, no sólo iglesias, sino otro tipo de edificaciones, y piezas correspondientes a la época ordenadas cronológicamente también. «Con esto pretendemos ofrecer un enfoque didáctico para que locales y turistas conozcan el patrimonio», declaró Héctor Lasheras, promotor de la idea.
A esta parte didáctica se añade un quiz de preguntas y respuestas. «Nuestra intención es lograr con la colaboración pública y de los ayuntamientos, que esta aplicación esté disponible en los diferentes concejos y que sirva para que los turistas se la descarguen y viajen más».
«Si logramos que los ayuntamientos añadan algún tipo de recompensa por completar los quiz, ya sea una comida o un bono para el comercio local, algo simbólico, logramos dinamizar la economía regional al tiempo que movemos a los turistas por los concejos en busca de nuestras joyas del prerrománico», destacan sus impulsores.
La aplicación actualmente esta disponible en castellano, asturiano y una parte en inglés. Se está trabajando, explican, para lograr las traducciones completas y terminar de montarla para que sea operativa. Además, otra de las novedades es que algunas de las iglesias podrán verse en 3D.
«Gracias a esto desde Nimby estamos creando un recurso que será gratuito para el público y que esperemos generar un impacto económico y turístico en la región gracias al equipo de profesionales que tenemos detrás. Desde nuestros informáticos Adolfo y Gonzalo, pasando por Begoña que hace la investigación y redacción, hasta Luis que es el experto en drones y fotogrametría».
Este proyecto cuenta con la financiación y apoyo del Ministerio de Cultura y de La Consejería de Cultura del Principado de Asturias.