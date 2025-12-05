Buscar rápido, aprender despacio
Oviedo
Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:12
Ahora que tenemos ChatGPT, ¿seguimos necesitanto google para aprender algo nuevo? Shiri Melumad y Jin Ho Yun, en un estudio publicado el pasado mes de octubre en la revista científica PNAS, mostraban como el uso de modelos de lenguaje generativo, como ChatGPT, copilot o gemini, reducía la percepción de aprendizaje por parte los usuarios. Estos investigadores compararon siete estudios, con un total de más de 10000 participantes a los que se les había pedido que se informasen sobre un tema utilizando herramientas de búsqueda tradicionales como google o modelos de lenguaje generativo. Los estudios no incluían limitaciones sobre el modo de usa de la herramienta, podían utilizar los buscadores o los chats tanto como deseasen. El resultado comparativo de los estudios mostraba como, quienes habían usado el modelo de lenguaje tenían un conocimiento menos profundo sobre las temáticas que quieres habían hecho una búsqueda tradicional.
A continuación, pidieron a los participantes que escribiesen un consejo para resolver el problema sobre el que habían estado aprendiendo. Las personas que habían utilizado modelos de lenguaje escribieron consejos más superficiales, cortos y menos originales. Además, aportaban menos evidencias para avalar sus ideas.
Esto se debe a que los procesos de aprendizaje funcionan mejor cuanto más nos implicamos en el proceso, cuando nos enfrentamos a retos que debemos resolver pensando activamente. El tiempo invertido en comparar, contrastar, sintetizar e interconectar ideas nos permite generar ideas originales.
¿Por qué debería importarnos esto? Porque todos estamos expuestos a estas herramientas. Son rápidas y esa velocidad puede ser atractiva o incluso rentable en un contexto laboral. Pero necesitamos saber cómo afecta a nuestro aprendizaje para elegir cuándo y cómo preferimos la velocidad y cuándo queremos adquirir habilidades a través de un aprendizaje. Siempre que necesitemos, o deseemos, ser capaces de hacer algo tenemos que hacerlo de verdad.