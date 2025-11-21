El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'La ciencia con Alba'

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

La información que consumimos modela nuestra forma de pensar, y las decisiones que tomamos. El 70% de personas que pertenecen, o pertenecemos, a la generación Z utilizamos las redes sociales tomamos decesiones de consumo basadas en los contenidos a los que nos exponemos. Al menos estos son los datos que recoge el observatorio de la generación Z de la Universidad Europea.

Habrá quienes opinen que no hacen falta un estudio para confirmar lo que vemos cada día. Aunque no puedo estar de acuerdo con esto, porque las experiencias personales no son una evidencia científica, creo que el resultado del estudio no nos sorprende. Al contrario, lo creemos porque confirma nuestras observaciones y juicios previos: todos utilizamos, cada vez más, las redes como un buscador que nos ayuda en la toma de decisiones.

Esto es un ejemplo de una de las amenazas más comunes al pensamiento crítico: el sesgo de confirmación. Creemos aquello que encaja mejor con lo que ya sabíamos, en la información que confirma nuestras creencias adquiridas a lo largo del tiempo. Si en lugar de este estudio hubiera elegido mencionar uno que indica que los jóvenes cada vez necesitan menos las redes sociales, mis lectores tendrían fuertes reticencias a creerme y yo tendría que presentar muchos más datos y una argumentación mejor para sostener mi postura.

En cualquier caso, usamos las redes para decidir, y por eso educar al algoritmo para que nos muestre contenido de calidad es esencial. Podemos asegurar que nos apoyamos en un contenido de calidad, y mantener los bulos y la pseudociencia a raya si somos un poco proactivos: sigue a científicos y profesionales de salud, comparte, ve los videos al completo. Y elimina también lo que no te sirve: bloqueando o indicando que no te interesa el contenido sensacionalista y sin base científica.

