Cuando alguien con 25 años no tiene una carrera y un máster, normalmente, no se plantea hacer un doctorado. La vía académica es necesaria para poder adquirir las destrezas que te convierten en investigador, pero en realidad no es un camino lineal que deba empezar al ir a la universidad con 18 años. Al menos, no fue así para Jane Goodall, una de las científicas y activistas más admiradas y galardonadas del mundo.

Jane viajó por primera vez a África a los 26 años. Había trabajado de camarera para ahorrar y poder para un billete a Kenia. Desde niña había sentido fascinación por los animales, pero no había ido a la universidad. En aquel momento no era, aún, una científica. Empezó a trabajar como secretaria en el Museo Nacional de Nairobi, allí consiguió una oferta para trabajar con los antropólogos Louis y Mary Leakey, con los que empezó a estudiar fósiles en la región de Olduvai, y que finalmente le dieron la oportunidad de empezar a estudiar los Chimpancés de Gombe, y la apoyaron para que se doctorase en Cambrige. Desde entonces comenzó una carrera incansable, de 65 años. La Dra. Goodall dedicó su vida a describir, y dar a conocer, la conducta animal. Sus estudios sobre los chimpancés de la selva Gombe, en Tanzania, la llevaron a recibir numerosos reconocimientos científicos.

Durante la última etapa de su admirable carrera profesional comenzó a implicarse cada vez más en causas humanitarias y medioambientales. Tenía una sensibilidad y preocupación especial porque las personas jóvenes luchasen por causas justas. Esto no debería sorprendernos, entender la vida es una forma de aprender a amarla, todos luchamos por proteger aquello que conocemos y queremos. La Dra. Goodall es una prueba de que, cuando la evidencia científica muestra la verdad, hay causas de las que uno no puede mantenerse al margen.