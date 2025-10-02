Nueve lecciones de vida de Jane Goodall
Al cumplir 90 años, la primatóloga británica resumió los aprendizajes de toda una vida en nueve consejos
I. G.
Jueves, 2 de octubre 2025, 09:21
Por su trabajo, por su compromiso con la vida, la naturaleza y la divulgación científica, la primatóloga británica Jane Goodall, fallecida a los 91 años, contaba con una legión de seguidores en todo el mundo. Como muestra, las centenares de personas que participaron en las actividades organizadas por la hoy Fundación Princesa de Asturias en el año 2003, cuando visitó el Principado para recoger el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Mayores y pequeños llenaron los lugares en los que ofreció charlas y aquellos en los que firmó libros.
Por esa influencia que su persona y su labor han tenido en varias generaciones, cuando el año pasado cumplió 90 años, la edición británica de la prestigiosa revista Vogue le pidió que resumiera los aprendizajes de su vida en solo nueve puntos. Estos son los consejos que regaló:
-
Trabaja duro
-
Busca puntos en común con otros en lugar de enfrentarlos
-
Ten empatía
-
Apoya a tus hijos
-
No tengas miedo a cambiar de opinión
-
Cree que todos podemos dejar huella en el mundo
-
Sé fiel a ti mismo
-
Convéncete de que todo sucede por una razón
-
Actúa si te sientes impotente
