Libertad contra los otros

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:40

Desde que la semana pasada se aprobó el anteproyecto de Ley del Tabaco he escuchado muchos intentos de argumentar a favor del derecho a la libertad. Esta ley busca limitar, de forma mucho más clara, el consumo de productos que contienen tabaco. Incluye la prohibición de fumar en todos aquellos espacios en los que una persona puede convertirse en fumador pasivo y la prohibición de fumar para los menores, que hasta el momento no podían comprar tabaco, pero sí consumirlo. Estas prohibiciones también afectan a los cigarrillos electrónicos.

Como científica, y doctora en oncología molecular, no puedo, ni debo, tener un punto de vista neutro respecto a esta regulación. No hay debate científico sobre las consecuencias del consumo directo e indirecto del tabaco: El cáncer de pulmón es el más frecuente en España, con 2480675 casos y 1817469 muertes en 2025, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. Más del 80% de los casos de cáncer de pulmón se deben a la exposición directa o indirecta del tabaco. No existe una cantidad segura de exposición al tabaco, fumar cerca de otras personas aumenta entre un 20 y un 30% el riesgo de que desarrollen cáncer de pulmón, lo mismo sucede con su riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, que aumenta entre un 25 y un 30%. Si la persona expuesta es un niño también aumenta su riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Todos estos datos son públicos, accesibles y consolidados.

No tenemos libertad de convertir a terceros en fumadores pasivos, tenemos libertad de vivir sin consumir tabaco contra nuestra voluntad. Muchos responden a estos datos con una pregunta: ¿y por qué no dejan de venderlo? Yo también me lo pregunto, pero esta pregunta, a diferencia de por qué no deberíamos fumar nunca cerca de otros, no es una pregunta científica.

