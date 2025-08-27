El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Starship ha despegado a las 00.30 horas de esta pasada madrugada. Reuters

El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire

La Starship, clave para el regreso a la Luna y el posterior salto a Marte, ha completado esta madrugada su décimo vuelo de prueba

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:12

Tras tres explosiones en sus últimos tres lanzamientos -y un total de cinco en sus nueve vuelos-, un estallido hace unas semanas en una prueba ... en tierra y dos aplazamientos esta misma semana, el cohete gigante de Elon Musk por fin ha logrado volar sin saltar por los aires. «¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante décima prueba de vuelo de Starship!», ha escrito en las redes sociales la compañía espacial del hombre más rico del mundo. «¡Excelente trabajo del equipo de SpaceX!», ha celebrado el propio magnate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  8. 8 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado
  9. 9 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  10. 10

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire

El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire