La Starship, lista para despegar por décima vez. Afp

Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?

La Starship despegará por décima vez en la madrugada de este lunes. Ha explotado en cinco de las nueve pruebas anteriores

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:28

En la madrugada del domingo al lunes, a eso de las 2.30 horas, Elon Musk dirigirá su mirada hacia el cielo de Texas. Para ... ese momento está previsto el despegue desde la base de Boca Chica de su cohete gigante, la Starship, un coloso de 123 metros de altura que es la piedra angular de los futuros viajes a Marte y, antes, de los planes para el regreso a la Luna. Será su décima prueba de vuelo. La pregunta que todo el sector aeroespacial y el propio Musk se hacen es si volverá a explotar, tal y como ha ocurrido en cinco de los ensayos anteriores. «Apuntando al domingo», ha escrito el magnate en su cuenta de X acompañando su mensaje de unas imágenes del cohete siendo cazado al vuelo por el Mechazilla, unas enormes garras robóticas situadas junto a la rampa de lanzamiento.

