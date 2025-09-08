El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Marte obtenida por el telescopio espacial Hubble. Nasa

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

El hallazgo es fundamental porque ofrece pistas sobre la habitabilidad del Planeta Rojo

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:14

Marte es un poco más parecido a la Tierra de lo que venían asegurando hasta ahora los científicos. Un estudio publicado este miércoles en la ... revista 'Nature' afirma que el núcleo del Planeta Rojo es sólido cuando hasta ahora todo apuntaba a que su corazón era enteramente líquido. De esta forma, al contar tanto con una parte interna sólida como con capa más externa líquida se asemejaría a lo que ocurre en las entrañas de nuestro planeta. El hallazgo es fundamental porque además de incrementar el conocimiento sobre la formación y volución de Marte, ofrece más pistas sobre su posible habitabilidad en el pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  6. 6 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  9. 9 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  10. 10 «Estando en Londres estás en el mundo entero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra