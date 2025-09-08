Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

Marte es un poco más parecido a la Tierra de lo que venían asegurando hasta ahora los científicos. Un estudio publicado este miércoles en la ... revista 'Nature' afirma que el núcleo del Planeta Rojo es sólido cuando hasta ahora todo apuntaba a que su corazón era enteramente líquido. De esta forma, al contar tanto con una parte interna sólida como con capa más externa líquida se asemejaría a lo que ocurre en las entrañas de nuestro planeta. El hallazgo es fundamental porque además de incrementar el conocimiento sobre la formación y volución de Marte, ofrece más pistas sobre su posible habitabilidad en el pasado.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la misión InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), que amartizó en 2018 y permaneció activa hasta 2022. Gracias al sismómetro con el que contaba, registró varios terremotos (martemotos, en rigor) a lo largo de estos cuatro años. Las mediciones arrojaron unos datos que apuntaban a la existencia de ese núcleo sólido. En concreto, detallan en el trabajo, «las ondas sísmicas de la fase PKKP (fase de tránsito profundo al núcleo- llegaron al sismómetro del módulo de aterrizaje Insight entre 50 y 200 segundos antes de lo esperado si el núcleo fuera puramente líquido, lo que sugiere la presencia de un elemento sólido en la estructura del núcleo». Por los cálculos realizados a posteriori, ese núcleo interno tendría un radio de 600 kilómetros, la mitad que el de la Tierra.

Ampliar Comparación entre las estructuras interiores de la Tierra y Marte. Bi et al. , 'Nature'.

Hasta ahora, los únicos datos sismológicos de Marte venían de las misiones Viking que lanzó la Nasa en los años 70. Los terremotos son una de las principales fuentes para conocer el interior de un planeta, incluido el nuestro.

Condiciones de habitabilidad

«El hecho de que Marte tenga un núcleo interno sólido rodeado de un núcleo externo líquido se relaciona directamente con la evolución magnética del planeta, y eso es muy importante porque tiene implicaciones sobre su habitabilidad pasada» asegura a la plataforma SMC Susana del Carmen Fernández Menéndez, profesora del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, coordinadora del Grupo de Investigación MapPlaneST y vicepresidenta de la Comisión de Geología Planetaria de la Sociedad Geológica de España.

«Por ejemplo, en la Tierra, el crecimiento del núcleo sólido libera calor y elementos ligeros en el núcleo líquido, lo que mantiene la dinamo que genera el campo magnético. Ese campo protege la atmósfera y la superficie de la radiación solar y cósmica, algo clave para la vida. El hallazgo no significa que Marte sea habitable ahora, pero confirma que en el pasado tuvo un núcleo activo y un campo magnético global, lo que habría favorecido la existencia de agua líquida estable en superficie y condiciones más benignas», añade la experta.

«No solo tiene un núcleo que se diferencia en esos dos estados, sino que los autores proponen que el núcleo interno sólido llegaría al 0,18 de su radio cuando en la Tierra es del 0,19. Una posible lectura es que Marte está más envejecido de lo que creíamos (ha empezado ya el proceso de cristalización de su interior y podrá retener su calor interior por menos tiempo), pero a su vez, el proceso de cristalización puede implicar que Marte esté «más vivo» manteniendo una convección más eficiente y por tanto una mayor actividad geológica. En cualquier caso, es un paso más en entender cómo son y cómo evolucionan los cuerpos planetarios», apunta, por su parte, Antonio Molina, geólogo planetario especializado en Marte del departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología (CAB).

Con todo, el trabajo tiene limitaciones. La fundamental es el reducido conjunto de datos disponible. Además, a pesar de confirmar la existencia de ese núcleo sólido, queda por aclarar su composición exacta.