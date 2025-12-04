El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
El cosmonauta ruso Oleg Artemyev, en una de sus tres estancias en la ISS Nasa

El astronauta ruso que espiaba los cohetes de Elon Musk

Oleg Artyemev ha sido expulsado de la misión Space X por tomar fotos de los motores del cohete y de las instalaciones de la empresa del magnate en California

Álex Bustos

Álex Bustos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Aunque parece un titular de la Guerra Fría, la expulsión del cosmonauta Oleg Artyemev es de este mismo miércoles, en pleno 2025. Space X, la ... empresa espacial de Elon Musk, le ha retirado de su próxima misión a la Estación Espacial Internacional (ISS) por haber tomado fotografías a documentación, material interno de la compañía y a los motores del cohete durante su entrenamiento en la base de la compañía en Hawthorne, California. En resumen, por espía.

