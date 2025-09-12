El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El astronauta estadounidense de origen chino Leroy Chiao, ya retirado, en una foto de 2005. NASA

La NASA cierra a los ciudadanos chinos el acceso a sus programas espaciales

La medida se produce en medio de la escalada de retórica antichina bajo la administración de Donald Trump

Julio Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:13

La NASA ha dado un volantazo en la carrera espacial al bloquear, desde el 5 de septiembre de 2025, la participación de ciudadanos chinos en ... todos sus programas, incluso aunque dispongan de visados estadounidenses válidos para residir y trabajar en el país. La decisión, confirmada por fuentes internas y por la portavoz de la agencia, Bethany Stevens, supone la restricción inmediata tanto del acceso físico a los centros de investigación, laboratorios y reuniones técnicas como del uso remoto de redes y materiales digitales relacionados con la investigación aeroespacial de la NASA. Aunque hace más de una década que agencia no contrataba a ciudadanos chinos de manera directa, sí era habitual la colaboración de estos como estudiantes de posgrado, investigadores universitarios o contratistas. A muchos se les notificó sin previo aviso el fin de sus accesos digitales y la prohibición de asistir a encuentros especializados.

