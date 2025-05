El megacohete de Elon Musk alcanza el espacio pero explota por tercera vez consecutiva

A la tercera no fue la vencida. El Starship, el cohete de la factoría Elon Musk más grande y potente construido hasta el momento, despegó ... este martes de la base espacial de Spacex en Texas y como estaba previsto alcanzó el espacio. Sin embargo, poco después, explotó. Y es el tercero del magnate estadounidense que acaba hecho añicos en o que supone el noveno revés en los planes de Musk de alcanzar Marte.

El despegue se produjo a las 18.37 horas (01.37 hora española) y enseguida ascendió en el cielo como estaba previsto. El personal de la basa espacial contuvo la respiración durante 8 minutos temiendo que la nave corriera la misma suerte que las dos anteriores, cuando en enero y marzo los Starsip reventaron en la atmósfera terrestre generando una lluvia de chatarra que obligó incluso a desviar el tráfico aéreo.

En esta ocasión, el cohete se mantuvo intacto una media hora. Luego, los técnicos de la base espacial propiedad de la compañía aeroespacial de Elon Musk perdieron la comunicación con él. «En un test como este, el éxito se basa en lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la fiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria», comunicó la compañía en X, la red social propiedad del magnate.

Poco después fue el propio Musk quien explicó lo ocurrido: «La nave espacial logró apagar los motores a la hora programada: ¡una gran mejora con respecto al vuelo anterior! Además, no hubo pérdida significativa de placas del escudo térmico durante el ascenso. Las fugas provocaron la pérdida de presión del tanque principal durante la fase de planeo y reingreso. Hay muchos datos útiles para revisar». El fracaso, no obstante, no cambiará el calendario de lanzamientos previsto por la compañía: «La cadencia de lanzamiento para los próximos tres vuelos será más rápida, aproximadamente uno cada 3 o 4 semanas», confirmó el poderoso empresario.