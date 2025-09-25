Parir a pesar de la evolución

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de tener una conversación con una mujer entrañable, y de carácter, de algo más de 80 años. Hablando sobre la maternidad, con el tono de profunda convicción que ella suele utilizar me dijo: parir ye pa los animales. Nosotros nun tamos preparos, home. Eso de que se abra la cadera así nun tenía que pasar. Ahí estaba, el principio de observación que guía el avance científico expresándose con toda la claridad del mundo y poniendo de manifiesto la imperfección de los caminos evolutivos.

La mujer, en esta ocasión, no solo estaba convencida de tener razón, la tenía de verdad. Los seres humanos somos los mamíferos con más densidad de neuronas por centímetro cuadrado. No tenemos el cerebro más grande la naturaleza, ni siquiera el más grande en relación a nuestro cuerpo, pero sí tenemos un cerebro demasiado grande para nacer. De hecho, no podemos nacer con un cerebro y un cráneo completamente desarrollados, nacemos antes, y esto es uno de los factores que nos hace dependientes durante tanto tiempo tras el nacimiento.

Además de tener el cerebro, y en consecuencia la cabeza, demasiado grandes, tenemos un canal del parto largo y estrecho. Mucho menos adecuado para el parto que el de nuestras parientes más cercanas, las chimpancés, debido a la bipedestación. El hecho de ser bípedos, que de por sí ya dificultaba el parto, también nos permitió liberar las manos, usar herramientas y cocinar alimentos, haciendo que nuestro cerebro se hiciese más grande. Así que sí, la evolución de nuestra inteligencia fue una especie de circulo vicioso que dificultaba la maternidad «exitosa», entendiendo por exitosa que madre y criatura sobreviviesen al parto. Para lidiar con este problema evolutivo los seres humanos desarrollamos la medicina, que cada día aumenta la seguridad de este resultado evolutivo que es, como siempre, imperfecto.