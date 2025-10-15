El programa 'Steam en ruta' llega a la Comarca de la Sidra para acercar la tecnología a los pueblos Un camión cargado con ekementos como gafas 3D hasta robots, permitirá acercar a los centros escolares las herramientas digitales

Por segundo año consecutivo y gracias al patrocinio de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad el proyecto 'Steam en ruta' verá la luz en la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

'Steam en ruta' nace como un proyecto con una fundamentación clara, llevar las nuevas tecnologías a los pueblos asturianos. «Cuanto más remoto y complicado mejor», aseguran los promotores de la actividad de la empresa Nímula Event Tech.

El panorama estaba claro, hay colegios e institutos de Asturias que nunca han tenido la oportunidad de acceder a unas gafas de realidad virtual, una impresora 3D o a clases de programación. «Esto nos deja colegios a dos velocidades en lo que son las habilidades ya no del futuro, sino del presente».

«Obviamente no es lo mismo llevar equipos y hacer formaciones en colegios públicos o privados de grandes ciudades, con más recursos y volumen que llevarlo a colegios rurales, que es más difícil y a nivel privado puede no interesar. Por ello diseñamos este proyecto, que consiste en un camión cargado de tecnologías steam: robots, impresoras 3D, gafas de realidad virtual, pantallas interactivas y todo lo que se te pueda ocurrir, hasta drones. Gracias a tener este vehículo adaptado, es tan fácil como conduirlo hasta el colegio o lugar designado y desplegarse, ya sea en el propio camión con grupos reducidos o bajo carpas o en aulas, es una herramienta muy versátil», destaca Héctor Lasheras, CEO de Nímula.

«El año pasado funcionó realmente bien en el Bajo Nalón, este año nos centramos en la Comarca de la Sidra y esperamos poder seguir haciendo rutas por colegios en años venideros. Muchos colegios se han interesado y hemos cerrado un circuito que finalizará en el mes de agosto, por donde habrán pasado más de 300 o 400 jóvenes y se habrán impartido más de 60 talleres formativos», subrayan los organizadores.