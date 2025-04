¿Cuánto nos queda por conocer?

Alba Morán Álvarez Viernes, 25 de abril 2025, 05:59 Comenta Compartir

Hay una frase recurrente en conversaciones sobre ciencia: sabemos una ínfima parte de lo que hay. Afirmaciones como «apenas conocemos –inserta aquí el porcentaje de tu preferencia– sobre el cerebro humano, el universo o la enfermedad de tu interés» son tremendamente comunes.

Como científica no puedo si no estar de acuerdo, lo que nos queda por conocer como especie es más de lo que conocemos, y la curiosidad que nos caracteriza nos impulsa a reconocer esa ignorancia y buscar más y mejores respuestas. Pero cuando escucho esta afirmación, a menudo al inicio de una de las preguntas que recibo en mis charlas, me doy cuenta de que lo que conocemos en la comunidad científica y lo que conocemos como sociedad son cosas demasiado distintas.

Si pensamos en la cantidad de detalles moleculares que nos falta por desentrañar para explicar todos los procesos fisiológicos y patológicos en cada una de las especies que conocemos, el espacio para la duda parece abrumador pero, ¿qué pasa si observamos el océano de conocimiento que ya acumulamos? Cuando alguien empieza sus dudas sobre algo que se responde desde la ciencia con ese «pero solo conocemos una pequeña parte» a menudo se refiere a la pequeña parte que el o ella conocen. Y ese conocimiento particular no refleja en absoluto lo muchísimo que sí que conocemos como humanidad gracias al trabajo de la comunidad científica.

No conocemos todos los detalles moleculares que explican todas nuestras enfermedades, pero si conocemos con detalle por qué muchas creencias populares son, a menudo, falsas. Hacen falta más y mejores definiciones científicas para curar muchas patologías, pero no para volver a demostrar que es falso lo que nuestro conocimiento actual ya nos permite desmentir. A menudo, la ignorancia personal y la científica no son iguales.

