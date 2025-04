¿Han resucitado a los lobos huargos?

Alba Morán Álvarez Viernes, 11 de abril 2025, 00:16 Comenta Compartir

Esta no es la primera vez que hablamos de traer de vuelta especies extintas. Tampoco es la primera vez que hablamos de la empresa más conocida en este ámbito, Colossal. La compañía americana ha ido acumulando varios hitos, al menos en la prensa, en su camino para traer de vuelta especies como el mamut lanudo o el dodo.

El más reciente ha sido el nacimiento y supervivencia, durante más de seis meses, de dos cachorros de lobo terrible. La especie 'Aenocyon dirus', que inspiró los lobos de la familia Stark en 'Juego de Tronos', la novela de George RR Martin, lleva más de 10000 años extinta, ¿ha vuelto realmente?

Los científicos que trabajan para Colossal han utilizado una técnica de biología molecular ampliamente empleada en la investigación y cada vez más en la terapia génica de enfermedades humanas: CRISPR-Cas9. Una especie de mecanismo de tijeras y pegamento molecular que permite modificar la secuencia de ADN en lugares específicos, dirigiéndola a las regiones concretas que queremos alterar. En este caso, esta técnica ha sido necesaria porque el ADN fosilizado no conserva suficiente integridad molecular para poder ser utilizado en una clonación. Sin embargo, sí ha permitido identificar alguno de los cambios genéticos con los lobos grises, la especie evolutivamente más cercana que aún vive. Gracias al uso de esta tecnología han podido introducir 20 cambios en 14 genes de un total de 19.000 en el ADN de los lobos actuales. Los embriones con estos cambios se desarrollaron dentro de perras sabueso. Son considerablemente parecidos a la especie extinta, pero no son lo mismo.

¿Es este un hito científico útil para todos? No está claro. La empresa no publica sus procedimientos en revistas científicas, no los hace accesibles para la comunidad científica y la utilidad de este desarrollo aún tardará en determinarse.