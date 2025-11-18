El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La amenaza para el planeta del 'glaciar del juicio final'

Situado en la Antártida y con un tamaño igual al de Gran Bretaña, el nivel del mar subiría 65 centímetros si se derritiera

Jon Garay
Isabel Toledo (gráficos)

Jon Garay e Isabel Toledo (gráficos)

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

A más de 7.000 kilómetros al sur de la ciudad brasileña de Belém, donde este pasado lunes comenzó la COP30, descansa su enorme mole ... el glaciar Thwaites, uno de los mayores del mundo. «A diferencia de los glaciares de montaña de los Pirineos, que son pequeños, su tamaño se 'mide' en países», dice Jesús Revuelto, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Efectivamente, sus dimensiones son abrumadoras. Con un ancho de 128 kilómetros, casi 200.000 kilómetros cuadrados de superficie y un grosor de dos kilómetros en algunos puntos, su tamaño es similar al de Gran Bretaña.

