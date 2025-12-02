El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del glaciar del Aneto desde el Portillón Superior. J.G.

Los glaciares de los Pirineos confirman su declive y pierden hasta 5 metros de espesor en un año

El último estudio sobre su situación desvela que el más grande, el del Aneto, se ha fragmentado y ha perdido más de la mitad de su superficie desde 2011

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

Tras la tregua que las acumulaciones de nieve dieron el año pasado, el último balance sobre el estado de los glaciares de los Pirineos confirma ... un declive que los expertos consideran irreversible. «Solo con una sucesión de muchos años de acumulación de nieve y de bajada de temperaturas podrían sobrevivir. A corto plazo resulta imposible», explica Jesús Revuelto, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). Según los últimos datos publicados por el Grupo de Investigación CryoPyr del que forma parte, las zonas donde el hielo quedó expuesto han experimentado pérdidas muy acusadas, similares a las registradas en los peores años de la última década. «Estos resultados sitúan el año 2024-2025 como el tercero peor en cuanto a pérdidas desde que se dispone de datos anuales, tras los años extremos de 2021-2022 y 2022-2023», reza el informe. En el caso del más grande de todos ellos, el del Aneto, los datos son igualmente preocupantes: se ha fraccionado de nuevo y la parte situada bajo el collado de Coronas se considera ya un helero.

