Ambiente relajado y ganas de disfrutar de la primera tarde de toros en Gijón La afición de El Bibio vive con ilusión el arranque de los festejos de Begoña y valora positivamente la recuperación del formato de cinco días con opciones para todos los gustos y primeros espadas

Ambiente relajado y buenas expectativas ante una Feria de Begoña que recupera el formato de cinco días era lo que se percibía en los alrededores de El Bibio antes del inicio de la novillada que abría ayer los festejos, con la baja de Olga Casado y su sustitución por Aarón Palacio, acompañando a El Mene y Tomás Bastos.

En una tarde tristona de cielos y temperatura, los aficionados demoraban la sobremesa en las terrazas próximas al coso gijonés conversando sobre el arranque de la Feria. Entre rostros conocidos, el expresidente de las peñas sportinguistas, Pepín Braña, el exconcejal popular Manuel Pecharromán o Paco Orejas, presidente de la Peña El Fandi. Para este último, «cinco días son los justos» y, en cuanto al programa, «sobre el papel está muy bien presentado, a ver cómo resulta. Lo principal es que salga el toro y embista. Si tenemos toro, tenemos Feria», aseguraba con buen humor. Sus amigos Javier López y Rubén Cueli vaticinaban que «va a ser una buena Feria» y el primero opinaba que, «personalmente, me gustaría que vinieran mejores ganaderías y menos figuras», mientras su compañero matizaba que «habría que buscar un equilibrio».

Desde la perspectiva de la afición joven, en un grupo formado por el cantante gijonés Mateo Eraña, Hugo Lobelle, Alejandro Menéndez, Arturo Freire, Adrián Miranda, Marta Cortina, Mar Canal, Ana Rico y Cristian Rojo, coincidían en expresar que vivían el inicio de Begoña «con mucha ilusión, agradecidos de que la feria vuelva a Gijón un verano más y con unas ganas enormes de ver lo que se cuece». Sobre la caída del cartel de la novillera Olga Casado manifestaban que «no pasa nada, Aarón Palacio es un chico que lo está haciendo muy bien y veremos qué tal está hoy». Por lo demás declaraban estar «encantados, y esperamos que siga la feria de Begoña muchos años así».

Igual de positiva era la opinión de otros jóvenes como Luis Vega del Campo, Gonzalo Fernández, Pablo Martín Pardo, Diego Celorio y Pedro Castro, aunque destacaban «la incertidumbre por Morante y mucha satisfacción con la organización porque la feria este año sea de cinco días». En cuanto al cartel de la jornada, «esperamos una buena corrida hoy porque están en el top del escalafón». La amenaza de lluvia, en ese momento, no les desanimaba: «Que los novilleros sepan cómo es Asturias».

Tres generaciones unían a Mónica Rodríguez, Gloria Fernández, Ramón Martínez, Elena Martínez, Pilar Martínez, Beatriz Fernández y el pequeño Pedro. La cuarta hacía de portavoz: «Teníamos muchas ganas de volver a los cinco días y es un cartel completo, muy bien hecho, para todos los gustos e ideal para crear afición. No le falta de nada: las mejores ganaderías, primeros espadas y, ahora, a disfrutar mucho». Ese era el deseo generalizado.

