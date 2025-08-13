La novillera Olga Casado causa baja en la primera corrida de la Feria de Begoña
La joven se encuentra convaleciente tras lesionarse en la plaza de toros de Socuéllamos el pasado domingo
I. Palomo
Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:27
Se esperaba con ganas la llegada de Olga Casado a la plaza de El Bibio en el arranque de la Feria de Begoña, ... pero la afición gijonesa tendrá que esperar a verla en otra ocasión. Según se ha podido saber esta misma mañana, la novillera se encuentra convaleciente «por la lesión producida en la plaza de toros de Socuéllamos», en Ciudad Real, de donde salió por la puerta grande el pasado domingo.
Un cambio de última hora que ha obligado a Circuitos Taurinos a buscar un nuevo novillero para ocupar su lugar en la corrida, la primera de una Feria de Begoña que sigue de cerca la evolución de Morante, todavía en duda para la faena del sábado. Compartía la joven segoviana el cartel de esta tarde junto a 'El Mene' y Tomás Bastos, a quienes ahora acompañará Aaron Palacio, un «novillero puntero», comparten desde la empresa, «triunfador en varias plazas de primera y segunda categoría». Ahora sí. Ya está todo listo para que comience, en unas horas, la gran fiesta de los toros en Gijón.
