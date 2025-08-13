El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Casado, a hombros en Vistalegre el pasado diciembre. EFE/Borja Sánchez-Trillo

La novillera Olga Casado causa baja en la primera corrida de la Feria de Begoña

La joven se encuentra convaleciente tras lesionarse en la plaza de toros de Socuéllamos el pasado domingo

I. Palomo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:27

Se esperaba con ganas la llegada de Olga Casado a la plaza de El Bibio en el arranque de la Feria de Begoña, ... pero la afición gijonesa tendrá que esperar a verla en otra ocasión. Según se ha podido saber esta misma mañana, la novillera se encuentra convaleciente «por la lesión producida en la plaza de toros de Socuéllamos», en Ciudad Real, de donde salió por la puerta grande el pasado domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  4. 4 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  5. 5 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  6. 6

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  7. 7 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  8. 8 Bonnie Tyler conquista Poniente
  9. 9

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»
  10. 10

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La novillera Olga Casado causa baja en la primera corrida de la Feria de Begoña

La novillera Olga Casado causa baja en la primera corrida de la Feria de Begoña