La Feria Taurina de Begoña, en Gijón, arranca con Morante en el aire

El Bibio recibirá hoy a las primeras figuras del toreo que pasarán este año por la Feria de Begoña. Figuras incipientes. Son El Mene, ... Tomás Bastos y Olga Casado los encargados de encender la mecha de esta fiesta taurina que comienza con una más que atractiva novillada de mano de la ganadería La Cercada.

Es una feria la de Gijón que tiene todos los ingredientes para triunfar: una afición entusiasta, cinco festejos por delante y los nombres de los maestros más aclamados del momento, incluido Morante de la Puebla, cuya temporada está dejando imágenes para la historia. Es, sin duda, una de las estrellas de la programación, pero ahora su presencia está en el aire. Dado de alta el pasado lunes tras ingresar el domingo en el Hospital Quirón-Pontevedra por una profunda herida de asta de toro, su evolución condicionará las próximas citas que tenía en su calendario.

En Gijón, donde se le espera el próximo sábado para medirse con otros dos grandes maestros, Ortega y Roca Rey, sigue manteniéndose la esperanza. Quedan aún varios días y el torero, que regresó a Sevilla para asegurar la más rápida recuperación, ha demostrado en ocasiones anteriores que posee una capacidad extraordinaria para recuperarse de los golpes. Se da por seguro que pueda estar en plenas facultades el próximo lunes, donde su cita será con la ciudad de Málaga. Las fechas previas, de momento, están en el aire.

Antes de todo eso y después de la novillada habrá otras dos tardes de toros, que presentan carteles igual de atractivos y novedades como el pleno de rejoneadores, que llegará el jueves a El Bibio de la mano de Rui Fernandes, Diego Ventura y João Ribeiro Telles, con toros de este último.

El viernes se anticipa otra de las grandes jornadas, pues se enfrentarán a los toros de La Quinta los diestros Emilio de Justo, Clemente y Tomás Rufo, tres toreros consagrados que están conquistando grandes plazas a su paso por las ferias de todo el país.

El broche de oro lo pondrán el próximo domingo, para cerrar por todo lo alto la Feria de Begoña, José María Manzanares, Alejandro Talavante y Pablo Aguado, que tendrán como oponente al ganado de Puerto de San Lorenzo/La Ventana del Puerto.

No para de crecer esta Feria de Begoña que ha vuelto para quedarse. La duda del 'Genio' de la Puebla planea sobre El Bibio, pero no cabe duda de que, con o sin él, los aficionados volveran a disfrutar de los toros en Gijón. Y si no es posible, será seguramente un mano a mano entre Ortega y Roca Rey, que no está mal.