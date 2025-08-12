El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Morante, todavía en duda, se recupera de su última lesión. EFE

La Feria Taurina de Begoña, en Gijón, arranca con Morante en el aire

La Feria Taurina empieza a rodar hoy con una interesante novillada sin saber si este sábado podrá torear una de sus principales figuras

I. Palomo

Martes, 12 de agosto 2025, 23:47

El Bibio recibirá hoy a las primeras figuras del toreo que pasarán este año por la Feria de Begoña. Figuras incipientes. Son El Mene, ... Tomás Bastos y Olga Casado los encargados de encender la mecha de esta fiesta taurina que comienza con una más que atractiva novillada de mano de la ganadería La Cercada.

