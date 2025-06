Los Amigos de la Laboral y Cultura se alían en favor de la candidatura de la Unesco

Cita en el gigantesco edificio de Cabueñes que aspira a convertirse en Patrimonio de la Unesco y buena sintonía entre los responsables de Cultura y ... los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del espacio, que son también los promotores de que llegue a convertirse en patrimonio universal. Como quiera que forma parte de la lista indicativa, junto a otros candidatos españoles, que aspiran a que el Ministerio de Cultura presente su candidatura en un futuro temporal aún por determinar, en la cita de ayer se acordó trabajar de la mano para conseguir poner en su lugar el espectacular edificio por diferentes vías. Una de ellas, unas jornadas de divulgación que los Antiguos Alumnos pondrán en marcha este mismo año.

Pero son muchas más las intervenciones que se precisan, entre otras razones porque para que esa catalogación se logre hace falta que el edificio esté en perfecto estado de revista y eso no es fácil. Pese a que hay 700.000 euros consignados en los presupuestos regionales para obras en el espacio, siempre se quedan cortos, porque las necesidades son muchas. A la espera de la recepción definitiva de las obras de la cúpula de la iglesia, que no fueron dadas por buenas por el Gobierno asturiano al no haber sido ejecutadas correctamente, la consejera Vanessa Gutiérrez y el director general de Patrimonio, Pablo León Gasalla, explicaron a los Antiguos Alumnos que se está trabajando ya en el proyecto para arreglar la cubierta del paraninfo. Pero va todo lento, puesto que al tratarse de un Bien de Interés Cultural son necesarios numerosos informes vinculados a la conservación patrimonial.

Esa es una prioridad para la Consejería de Cultura. Otra: la cubierta de Laboral Centro de Arte, que presenta numerosas deficiencias y consecuencia de su mal estado se han producido filtraciones y goteras. «Nosotros les hemos pedido que la obra afecte a todos los talleres», señala Manuel Nevares, presidente de los Antiguos Alumnos, que subraya que forma parte todo de la misma estructura, de modo que la obra debería ser global.

Otra de sus propuestas para que el edificio se valore en su justa medida pasa por mejorar el alumbrado. Cuenta Nevares que a finales de los setenta y los ochenta había en la torre una preciosa iluminación nocturna que, a su juicio, debería recuperarse con nuevas tecnologías y recurriendo a colores y otras fórmulas adaptadas al hoy. «Les ha parecido bien, se han mostrado interesados», decía feliz el presidente de los Antiguos Alumnos.

Otra de las propuestas que finalmente sí tiene el visto bueno de la administración regional asturiana pasa por poner en marcha una exposición permanente con los fondos que atesora la asociación, incluidas más de ocho mil fotografías y otros documentos, buena parte de ellos de la época de los jesuitas. «Ya nos dieron el visto bueno, tenemos mucho material, en 2015 se hizo una exposición que tuvo mucho éxito y lo que queremos es que se pueda hacer algo permanente, ellos hablan de que sea en los aledaños de las cocinas», señala, sabedor de que los espacios se van ocupando, que el Conservatorio de Música va a crecer y que también se ubicará en el espacio Enfermería. No hay plazos para abrir este espacio expositivo, pero confían en que no se prolongue mucho más allá de un año.

Les preocupa la situación de la Casa de la Maqueta, para la que reclaman una intervención, y quieren también que se tomen medidas para la piscina, cuyo estado es lamentable. Pero ahí Cultura tira balones fuera, por cuanto los espacios deportivos están cedidos al Ayuntamiento.