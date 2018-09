El Bellas Artes lleva sus estampas de Goya a La Caridad Visita guiada al Museo de Bellas Artes. / HUGO ÁLVAREZ El nuevo programa mantiene a los maestos de la vanguardia y pone foco sobre las artes decorativas, Luis Fernández y Victorero PACHÉ MERAYO Gijón Martes, 18 septiembre 2018, 13:31

La extraordinaria colección de estampas de Goya del Museo de Bellas Artes de Asturias, 'Caprichos', 'Disparates', incluso alguno de sus grabados de juventud, cuando aún se miraba en el espejo de Velázquez, saldrán por primera vez de este espacio para ser exhibidos en La Caridad, en el centro cultural As Quintas. Esta es una de las exposiciones que conforman el programa con el que la pinacoteca cierra el año. Las otras grandes citas, ya adelantadas por EL COMERCIO, son la exposición de artes industriales y decorativas, en la que no solo se pondrán bajo los focos los vidrios y lozas de las colecciones del museo sino también sobre los juguetes, armas, mobiliario, incluso cuberterías de plata y la que mañana inaugura Javier Pictorero en el patio columnado del Palacio de Velarde. Bajo el título 'En el jardín', el pintor asturiano presenta un proyecto ex profeso para el museo con pintura, dibujo, cerámica y una instalación. Completan el programa la exposición de la obra invitada con una pintura de Luis Fernández titulada 'Retrato', realizada entre 1934 y 1935 y propiedad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Con esta pintura el centro regional quierre establecer un diálogo con otra obra sin título del mismo creador presente en su colección permanente.

Se mantienen también durante lo que resta de año la exposición 'Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró y Dalí. Grandes figuras de la vanguardia. Colección Masaveu y colección Pedro Masaveu', que mantendrá un importante peso en la programación ya que en torno a ellas se ha planificado un ciclo de conferencias y otro de cine. El primero tendrá lugar en el propio museo, el segundo en el arqueológico.