El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Logo Patrocinio
Pablo Junceda, Alicia Vallina, Luis Chillida y David Álvarez observan uno de los libros de artista. Mario Rojas

Chillida inunda de vacío su esencia de papel

La sala ovetense del Sabadell Herrero muestra sesenta obras que reflejan su amor al papel: «Mi padre pensaba con un lápiz en la mano», dice su hijo Luis

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:32

Chillida en papel. En collage, en dibujo, en obra gráfica, pero también en escultura. Chillida reflexivo y lúcido, pura belleza y misticismo, se hace ... grande en la sala de exposiciones Sabadell Herrero, que hasta el 14 de diciembre permitirá al público poner sus ojos sobre esas obras delicadas y hermosas que trazó en la calma de su estudio, con el lápiz, jugando con la cola, la tijera y con el hilo para hacerlas gravitar y volar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  8. 8 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  9. 9 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Chillida inunda de vacío su esencia de papel

Chillida inunda de vacío su esencia de papel