Los museos de Gijón desbordan escena contemporánea

La escena contemporánea se hace fuerte en Gijón en el Día de los Museos, que plantea este año un programa específico elaborado para los ... equipamientos culturales de la ciudad comisariado por Pablo Fidalgo, un creador gallego afincado en Gijón convertido en un imprescindible tanto en el plano de la creación escénica como de la programación en este ámbito.

La idea parte del propio Fidalgo, que ha programado en importantes festivales de escena y para organismos tan destacados como la Academia de España en Roma o el festival La Favorita, que se desarrolló el pasado año en Luarca. «Estoy viviendo en Gijón hace unos cuantos años y me parece que hay mucha escena, mucha cultura, pero que hay un tipo de artista que siento que es importante, como los cuatro que presentamos en el ciclo, que no se les ha visto nunca aquí, y es una oportunidad muy buena poder hacerlo en los espacios de los museos».

Este singular programa bautizado 'El museo desbordado' arranca hoy en el Museo del Ferrocarril (21.30 horas) con la propuesta de Leonor Leal. «Leonor es de una generación de bailarines y coreógrafos del flamenco que han hecho un esfuerzo increíble por sacarlo de los tópicos, desde la tradición lo han llevado a lenguajes contemporáneos», revela Fidalgo. Lleva el flamenco a otros mundos esta artista que estuvo el pasado año en Luarca: «Fue un fenómeno allí, acabó con el público en pie y con una sensación muy bonita», recuerda. Lo que se verá en Gijón es la propuesta que ha creado específicamente para el Museo del Ferrocarril. En un tren de Asturias a Cádiz un hombre viaja vendiendo caramelos. Es el argumento que tiene base real en la peripecia vital de Gabriel Díaz Fernández.

La palabra es la idea que cohesiona un programa en el que cada espacio es parte importante. Al Museo de la Ciudadela llegará el sábado 'Domini públic' (12.30), una obra interactiva del creador teatral Rober Bernat. «Es una pieza de casi veinte años que ha girado por todo el mundo, con más de 200 o 300 actuaciones, es participativa, hay que tomar elecciones todo el tiempo», señala. Pero que nadie tema participaciones invasivas o molestas porque la vía es otra: «Lo hace de manera justa, respetuosa, apelando a un espectador inteligente, que se implica y que decide si dice la verdad o si no la dice, si acepta las reglas del juego», relata Fidalgo. Rompe con el modelo de teatro burgués de toda la vida y, como su propio título indica, apuesta por la reapropiación de los espacios públicos. «Más que nunca estamos necesitados de saber dónde vivimos, a dónde pertenecemos, quién está con nosotros», remata el comisario.

El Museo Piñole recibirá el sábado por la tarde (19 horas) al artista gallego Celso Fernández con 'Reservado da inclemencia'. «Es un cuenta cuentos, un narrador oral, un contador que vive en un pueblito de Pontevedra llamado Lalín y se ha dedicado a recoger historias de los viejos de las aldeas de su pueblo; hay mucha gente que hace este trabajo, pero su manera es muy particular, es muy poeta, trabaja con las palabras, con las expresiones populares, es alguien capaz de dar la vuelta a todos los tópicos», señala Pablo Fidalgo sobre quien acostumbra a acabar sus piezas con canciones populares. «Siento que tiene algo entre el encuentro y la fiesta que no se lo he visto hacer a nadie más. Con nada, solo con su voz, es capaz de llevar a la gente a todos esos lugares y ponerlos en contacto con esas voces, esos antepasados».

El domingo es el día de Juan Domínguez, que se cita con el público en la Ciudadela de Celestino Solar (12.30 horas). Será la primera oportunidad para ver en Gijón a un coreógrafo nacido en Valladolid que vive entre Berlín y Ciudad de México, respetadísimo y aplaudidísimo en toda Europa. «Ha estado presente en todos los festivales, en los lugares más importantes, pertenece a esa generación de oro de danza conceptual que representan Olga Mesa o La Ribot», revela Fidalgo. 'Entre lo que ya no está y lo que todavía está' es el título de esta pieza, la más teatral de todas. «En un formato bastante normal, hace un viaje por toda su historia de vida y su trayectoria y con una sorpresa final», anuncia el comisario sobre un trabajo que se estrenó hace una década.

Aunque no todas lo son en puridad, lo cierto es que las obras tienen algo de específicas al desarrollarse en espacios no convencionales. «Les desafié a todos a estar en estos lugares que no están pensados para las artes escénicas». Ellos recogieron el guante.