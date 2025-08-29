El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visitantes en la galería ovetense Arancha Osoro. Mario Rojas

Las galerías de arte de Asturias abren la temporada con 'Visita Norte'

Entre el jueves 4 y el sábado 6 tendrán lugar inauguraciones simultáneas en las salas de Gijón, Avilés y Oviedo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:33

Arranca el nuevo curso y, tras un merecido descanso durante el verano, las galerías de arte de Asturias dan el pistoletazo de salida a ... una nueva temporada en la que volverán a traer a las salas de la región lo mejor del arte actual en todas sus disciplinas. Septiembre llega cargado de novedades nada más empezar, pues se presenta con una cita inédita: los espacios se coordinarán para celebrar una inauguración conjunta por primera vez bajo el nombre de 'Visita Norte', una iniciativa que entre el 4 y el 6 de septiembre coordinará a los espacios de Gijón, Oviedo y Avilés en una «experiencia de arte contemporáneo, participación ciudadana y programación abierta», comparten desde la Asociación que las agrupa a todas ellas.

