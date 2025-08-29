Las galerías de arte de Asturias abren la temporada con 'Visita Norte'

Arranca el nuevo curso y, tras un merecido descanso durante el verano, las galerías de arte de Asturias dan el pistoletazo de salida a ... una nueva temporada en la que volverán a traer a las salas de la región lo mejor del arte actual en todas sus disciplinas. Septiembre llega cargado de novedades nada más empezar, pues se presenta con una cita inédita: los espacios se coordinarán para celebrar una inauguración conjunta por primera vez bajo el nombre de 'Visita Norte', una iniciativa que entre el 4 y el 6 de septiembre coordinará a los espacios de Gijón, Oviedo y Avilés en una «experiencia de arte contemporáneo, participación ciudadana y programación abierta», comparten desde la Asociación que las agrupa a todas ellas.

A partir del próximo jueves tendrán lugar una serie de inauguraciones simultáneas, visitas dialogadas y encuentros con artistas que servirán de aperitivo de las distintas programaciones anuales de cada espacio. «Aunque la actividad expositiva se mantiene activa todo el año, 'Vista Norte' se establece como un punto clave del calendario cultural, un momento de conexión entre públicos, creadoras y espacios», explican.

El evento contará también con una propuesta de visitas dialogadas en colaboración con la Red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo destinadas a «fomentar la participación activa y el acceso inclusivo al arte contemporáneo», una de las misiones que las galerías tienen en su labor por acercar la cultura a toda la sociedad.

Las inauguraciones se celebrarán a partir de las 19 horas en Avilés y Oviedo (jueves 4 y viernes 5), mientras que en Gijón tendrán lugar el sábado 6 a mediodía «en una jornada festiva con la que despedir el verano y dar la bienvenida a la nueva temporada artística».