Las galerías de arte de Asturias, unidas para abrir temporada

Cualquier excusa es buena para acercarse a vivir el arte en primera persona y, este año, las galerías asturianas han decidido ponérselo fácil a ... un público cada vez más habitual en las salas de toda la región. Para celebrar el inicio del curso y que algunas se habían tomado un merecido descanso cerrando su espacio por vacaciones, la Asociación de Galerías de Arte de Asturias ha promovido la iniciativa 'Vista Norte', una inauguración conjunta que arranca hoy en Avilés y hará lo propio mañana en las galerías de Oviedo y el sábado en las de Gijón.

Será a partir de las 19 horas de hoy cuando den comienzo las actividades con las que se levanta el telón de esta nueva temporada expositiva que se presenta llena de novedades. En esta primera jornada, Amaga abrirá las puertas de su muestra 'Soporte, materia y signo', del leonés Gil Morán, un artista que bebe de grandes pintores del informalismo español, en una muestra en la que el creador hace «una exploración del soporte pictórico como superficie simbólica donde textura, geometría y mancha se combinan en clave abstracta».

En la galería Lucía Dueñas se podrá visitar, a la misma hora, la exposición 'DVZONA', un diálogo entre Diana Coandă (Rumanía, 1984) y Víctor Velasco 'VKTR' (Oviedo, 1984), dos artistas que exponen por primera vez en la galería y que, para presentarse ante el público avilesino, han elegido un conjunto de piezas «que muestran la evolución de sus trayectorias individuales tras más de una década de trabajo conjunto».

Mañana, a partir de las 19 horas, la galería Caicoya, Espacio 451 y la galería Arancha Osoro abrirán sus puertas en una tarde en la que también habrá visitas dialogadas gratuitas gracias a la colaboración de la Asociación de Galerías con la Red de Centros Sociales de Oviedo.