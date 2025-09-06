Las galerías se visten de largo para inaugurar la temporada

Las galerías de arte de Gijón se pusieron este sábado de largo para abrir la que se espera que sea una temporada expositiva cargada de ... novedades y actividades para todos los públicos. En el contexto de 'Vista Norte', un arranque de temporada conjunto en las salas de las tres ciudades de Asturias, tras el turno de Avilés y Oviedo fue el sábado cuando las galerías Aurora Vigil-Escalera, Espacio Líquido, Bea Villamarín, Llamazares, Sala Sola y ATM abran las puertas a sus visitantes ofreciendo inauguraciones y visitas comentadas.

La jornada arrancó a las 12 horas, cuando varias de las salas gijonesas abrieron sus puertas y pusieron sus nuevas exposiciones a disposición del público. Es el caso de la galería Sala Sola, con una muestra colectiva que han bautizado 'La piel del gesto' en la que participan Marcela Luna, Covadonga Pérez, Natalia Herrero, Irene Trapote y David Catá.

Ampliar Ambiente inaugural y festival en Llamzares.

Después llegó el turno de Llamazares Galería, que inauguró en una sesión vermut 'La vida romántica', de la logroñesa Juana García Pozuelo, bajo el comisariado de María Von Touceda, donde se muestran «alegorías pictóricas que abordan la memoria, la historia y la naturaleza desde una óptica introspectiva», comparten desde la galería.

A la misma hora abrió al público en ATM la exposición 'Flex Plex', de la brasileña Sahatsa Jauregi, que propone «una experiencia escultórica que no impone una forma cerrada, sino que abre un campo de relaciones sensibles entre cuerpo, objeto y espacio».

Ampliar Bea Villamarín inauguró la muestra de Alexander Grahovsky.

Las visitas guiadas comenzarán también al mediodía, empezando por 'La A6 cuando disipa la niebla', la muestra con la que Alexander Grahovsky se estrena en Bea Villamarín con su «pintura figurativa de corte surrealista, inspirada en el teatro visual y la cultura pop».

Fue también la ocasión para disfrutar de la muestra 'Ver/Sentir/Habitar', de los artistas Lisardo Menéndez (Mieres, 1960) y Tadanori Yamaguchi (Nagoya, 1970), que expone la galería Aurora Vigil Escalera. Su comisario, Luis Feás, ofreció una visita guiada que recorrió las magistrales obras constructivistas del asturiano en diálogo junto a las sensibles esculturas del japonés.

En Espacio Líquido, fue a las 13.30 horas cuando tuvo lugar una visita guiada por la exposición 'Cuerpos mutantes' de Rosalía Banet, quien desde una estética personal y reconocible, «propone una visión del cuerpo como archivo, campo de conflicto y espacio del trauma».

Con todo ello finalizan las actividades en las galerías enmarcadas dentro de 'Vista Norte', pero no su programación: el 10 de septiembre se celebrará en Oviedo una mesa redonda sobre las prácticas artísticas en el ámbito rural, con la participación de Gerardo López, Virginia López y Alfredo Puente, en una sesión que será moderada por Cristina Ramos y que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural.