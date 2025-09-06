El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Inauguración en Vigil Escalera de Tadanori Yamaguchi y Lisardo Menéndez Fotos: Arnaldo García

Las galerías se visten de largo para inaugurar la temporada

A lo largo de la jornada de este sábado se sucedieron inauguraciones y visitas comentadas con las que las salas gijonesas se suman a 'Vista Norte'

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:44

Las galerías de arte de Gijón se pusieron este sábado de largo para abrir la que se espera que sea una temporada expositiva cargada de ... novedades y actividades para todos los públicos. En el contexto de 'Vista Norte', un arranque de temporada conjunto en las salas de las tres ciudades de Asturias, tras el turno de Avilés y Oviedo fue el sábado cuando las galerías Aurora Vigil-Escalera, Espacio Líquido, Bea Villamarín, Llamazares, Sala Sola y ATM abran las puertas a sus visitantes ofreciendo inauguraciones y visitas comentadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  10. 10 Paso atrás del Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las galerías se visten de largo para inaugurar la temporada

Las galerías se visten de largo para inaugurar la temporada