La historia industrial de Gijón, de «un cajón» al museo

Se inauguró el 28 de marzo con más de 1.300 fotografías que conducen al pasado de Gijón que a todos nos apela. Y no ... solo el público ha llenado las salas del Palacio de Revillagigedo, sino que ya ha llegado la primera donación directamente vinculada a ella. 'Epicentro fotografía, 1858-1992' comienza a dar frutos y hace crecer el patrimonio fotográfico de una ciudad que conserva del orden de tres millones de imágenes.

Una colección de 25 fotografías en blanco y negro y color de la fábrica de la Compañía de aplicaciones electro-industriales Crady S. A., fundada en Gijón en 1957 y cerrada en 2012, que fue una importante e innovadora empresa de fabricación de componentes eléctricos para todo el país, obra ya en manos públicas gracias al aliento de la exposición. Tiene además tras de sí una historia de esas que merecen la pena ser contadas. Cuando se desmanteló la fabrica, el archivo, pese a incluir numerosa documentación gráfica como fotografías de las instalaciones o los procesos de fabricación, catálogos o publicidad, se envió al vertedero o al reciclaje. Pero hubo quien lo vio y no se quedó parado. Se trata de Pablo López López, un trabajador de una subcontrata, oriundo de Is (Allande) y A Fonsagrada (Lugo), que las recogió y las ha hecho llegar al museo. «La empresa donde trabajaba hacía los mantenimientos de Crady, y me tocó vaciar para derrumbar. Son las pocas que pude recuperar. Encantado de que salgan del cajón y sirvan para recordar el pasado reciente del pueblo asturiano». Así reza el texto que acompaña tan fabuloso regalo.

La colección contiene imágenes de 1957 a los años setenta del pasado siglo de instalaciones de la fábrica de Crady, stand de ferias, maquinaria y trabajadores. Muchas llevan la firma de Foto Lena, de Gijón.

Sirve pues para documentar el pasado historial de Gijón y Asturias, ya presente en el museo a través de archivos fotográficos como los de Gijón Fabril S. A., Manufacturas Bernar, Camisas Simco y el magnífico archivo de fotografía industrial de Foto Acuña, que permiten conocer las fábricas, los sistemas de producción y el mundo del trabajo industrial en el Gijón del siglo XX. Precisamente en la muestra del Revillagigedo se pueden ver algunas de esas imágenes.

El pasado año, con motivo de la exposición 'Orto y ocaso', que remitía a las industrias del vidrio y la loza en Gijón, se produjeron un buen número de donaciones. 'Epicentro' arranca con este regalo que con toda seguridad no será el único.