El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Joaquín García Cuesta. Mayando. Carrandi, Colunga. ca.1925.

Ver 7 fotos
Joaquín García Cuesta. Mayando. Carrandi, Colunga. ca.1925. Muséu del Pueblu d'Asturies

La sidra contada de la manzana al vaso

Un libro recopila la memoria fotográfica de la bebida asturiana, que esta semana celebra su fiesta en Gijón. Inaciu Hevia guía un viaje visual por un pasado en blanco y negro que adquiere hoy un color luminoso con la declaración de la Unesco

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 06:34

Está en el álbum fotográfico de todos. ¿Quién no tiene una foto degustando un culete? ¿Quién no se ha dejado retratar apurando el trago sin ... llegar al final? El éxito de la sidra va parejo al éxito social que siempre ha tenido la fotografía a la hora de contar nuestra cotidianidad. Dicho esto, no es extraño que exista abundantísimo material gráfico que cuenta cómo la bebida asturiana que celebra en Gijón esta semana su fiesta ha formado parte de nuestra vidas. En esos álbumes ha buceado Inaciu Hevia para componer un libro que acaba de ver la luz y que tiene un título absolutamente elocuente: 'Memoria fotográfica de la sidra de Asturias (1880-1970)', que cuenta con prólogo de Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies. Así presenta él este singular trabajo: «Hevia lleva años buscando fotografías en casa de lagareros, taberneros, chigreros, toneleros, familias campesinas y urbanas, anticuarios, fundaciones culturales y sociales. Su proyecto es completamente personal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»
  10. 10

    Oviedo lidera en España la subida de precios de las viviendas más caras con un incremento del 43%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La sidra contada de la manzana al vaso